Milli İrade Platformu; Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi! “Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanındayız”

Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; Tunus'ta Cumhurbaşkanının Meclisi askıya almasının bir darbe girişimi olduğu belirtilerek, "Her zaman ve her yerde darbe(ci)lerin karşısındayız! Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" denildi.



"TUNUS'UN VE KARDEŞ TUNUS HALKININ YANINDAYIZ"

Milli İrade Platformu'nun açıklaması şöyle:

"Tunus'ta, tam da Cumhuriyetin ilanının kutlandığı tarihte Cumhurbaşkanının Meclisi askıya alması bir darbe girişimidir. Hangi ülkede olursa olsun; gerekçesi, adı, yöntemi, şekli ne olursa olsun; milletin iradesine karşı yapılan her türlü girişim gayrı meşrudur. Darbeciler hem milletin iradesini hem geleceğini hem de ülkeye olan güveni yok etmektedirler. Bu sebepledir ki, hiçbir gerekçe darbe(ci)leri meşru kılamaz. Demokrasilerin alternatifi yine demokrasidir; halkın özgür iradesidir. Tüm darbe girişimlerini ve darbeleri kabul etmediğimiz gibi bugün de Tunus halkının iradesini yok sayan darbe girişimini reddediyoruz. Tunus'taki tüm kişi ve kurumları, Tunus Anayasasına göre demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi hususunda harekete geçmeye davet ediyoruz.

Milli İrade Platformu olarak güçlü tarihi bağlarımız olan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

Milli İrade Platformu'nda dernek, vakıf ve sivil toplum örgütünün bulunduğu 300 kuruluş yer alıyor.

MİLLİ İRADE PLATFORMU 5 ARALIK 2013 TARİHİNDE KURULDU

Milli İrade Platformu kuruluş amacını şöyle açıklıyor:

"Milli İrade Platformu, 'dershane' tartışmalarının ilk alevlendiği dönemde, milli iradenin gücüne inanan 100 sivil toplum kuruluşunun paralel devlet yapılanmasına karşı ortak ses olarak kurulduğu bir platformdur."

"5 Aralık 2013 tarihinde 'Bin yıl sürecek denmişti…' bildirisiyle milletin dahi devletin yanında olduğunu gösteren Milli İrade Platformu, bin yıl sürmesi beklenen projeyi 11 yılda sabır ve metanetle boşa çıkaranlara şükranlarını ifade ederek, bu mücadelenin şahidi olduğunu ortaya koymuştur."

"Platform, milli iradenin güçlendirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi, din ve vicdan hürriyetinin tam anlamıyla yerleşmesi için devletin ve milletin her daim yanında olmaktadır. Sadece ülkemizdeki mazlum ve mahrumlara uzatılan şefkat eli değil, İslam dünyasında ateş çemberi içinde kalan mazlumların da sesi olabilmek için kurulan Milli İrade Platformu, her koşulda ve durumda bir araya gelmektedir."

"5 Aralık 2013'ten bugünde artarak büyüyen Milli İrade Platformu, bugün 300 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle ülkesine, istiklaline, istikbaline sahip çıkmış, taşeronlara ve maşalara geçit vermemiş ve ülkesine kurulan oyunları milletiyle birlikte bozmuştur."

"Milli İrade Platformu olarak biz; milli iradenin gücüne yürekten inanıyor; her meselenin milletin arzusu istikametinde, meşruiyet dairesinde çözümünü savunuyoruz."

"İyiliğin ve hayrın tavsiyesi ve yayılması için, hakkın ve hukukun korunması için ve adaletin şaşmaz ilke olduğu, müreffeh ve lider bir 'Türkiye için varız, bir aradayız!'"



Milli İrade Platformu'nda 300 sivil toplum kuruluşu yer alıyor:

15 TEMMUZ DERNEĞİ

28 ŞUBAT ÖĞRENCİ DERNEĞİ

ABDULKADİR GEYLANİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ - ASDER

ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ - ASSAM

ADEM EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ - ADEMDER

ADIYAMANLILAR VAKFI

AFRİKA DOSTLUK DERNEĞİ

AHISKALILAR VAKFI

AKABE VAKFI

AKADEMİ LİSAN VE İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

AKHİSAR HİLALİYE EĞİTİM VAKFI

AKSA EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI

ALTIN NESİL VAKFI - ANEV

ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ - ASKON

ANADOLU ESNAF SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - ANESİAD

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

ANADOLU PLATFORMU

ANADOLU TEVHİD VAKFI

ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU - AYSİT

ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ

ANKARA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

ANKARA HAMİYET VE İRFAN VAKFI

ANTALYA SAĞLIK EĞİTİM GENÇLİK SPOR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ARAP DERNEĞİ

ARDEV

ARSLANBEY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

ARTVİNLİLER VAKFI

ATİK VALİDE İLİM VE HİZMET VAKFI

AVRASYA ARAŞTIRMA EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET VAKFI

AYDINLIK YARINLAR İÇİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - AYDER - DİYARBAKIR

AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - AYDOST-DER

AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI

BAB-I ALEM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ

BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ

BALKAN MÜSLÜMANLARIYLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - BESADER

BARLA PLATFORMU

BASIN YAYIN BİRLİĞİ

BAŞAKŞEHİR GENÇLİK VE KADIN PLATFORMU

BAYRAMPAŞA YEŞİLCAMİİ İLME HİZMET VAKFI

BEKAM BİLİM EĞİTİM KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

BEŞİR DERNEĞİ

BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

BİLİM VE İNSAN VAKFI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ

BİRKONFED İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU

BİRLİK VAKFI

BİZİM ÇOCUKLAR PLATFORMU

BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI

BURA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ

BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

BÜLBÜLZADE VAKFI

CİHANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DERNEĞİ

ÇAĞRI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ

ÇARE YARDIMLAŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ

ÇAYELİ VAKFI

ÇUKUROVA İLİM VAKFI

DARUSSELAM VAKFI

DAVET VE KARDEŞLİK VAKFI

DAYANIŞMA VAKFI

DENİZ FENERİ DERNEĞİ

DERSAADET KÜLTÜR EDEBİYAT DİL SANAT VE TANITIM PLATFORMU DERNEĞİ

DİVAN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ

DİYARBAKIR GÖNÜL KÖPRÜSÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VAKIFLAR FEDERASYONU

DOĞUŞ CAMİİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DOKUZ EYLÜL GENÇLİK DERNEĞİ

DÜNYA ERDEMLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - DERSİAD

DÜNYA KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ

DÜNYA TÜRKMENLERİ EĞİTİM VAKFI

DÜNYA YETİMLER VAKFI

ECZA-BİR

EDİRNE MİMAR SİNAN VAKFI

EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ - EBSAD

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU

EĞİTİMİ GELIŞTIRME VAKFI

EHLİ SÜNNET VE ALİMLER BİRLİĞİ

EKİMDER EĞİTİM KÜLTÜR İLİM VE MEDENİYET DERNEĞİ

ELAZIĞ İLİM VE HAYRA HİZMET VAKFI

ELBİSTAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI

EMEKLİ İLAHİYATÇI, DİN GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ

EMİR SULTAN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI

ENDERUN EĞİTİM VAKFI

ENSAR VAKFI

ERDEMDER

ERZİNCAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI

ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ

EYÜP SULTAN İLİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI - TACEV

FARUKİYE VAKFI

FATİH GENÇLİK VAKFI

FESİAD

FETİH CAMİİ KURAN KURSU İDAME DERNEĞİ

FETİH İLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI

FİDDER, FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ

FİLİSTİN DOSTLUK DERNEĞİ

FİLİSTİN PLATFORMU

FLORYA İLİM KÜLTÜR HİZMET VAKFI

GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

GENÇ SİYASETÇİLER VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ - GESİ-DER

GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI

GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ DENETLEME VE SERTİFİKALANDİRMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - GİMDES

GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI VAKFI

GRTC-KÜRESEL ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE MERKEZİ

GÜL VAKFI

GÜMÜŞHANE DERNEKLER FEDERASYONU (GÜDEF)

GÜRCİSTAN DOSTLUK DERNEĞİ

HACI MUSTAFA İPEKÇİ KURAN-I KERİM VE İSLAMİ İLİMLER OKUTMA VAKFI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAKEDER-ULUSLARARASI HAKLARIN KORUNMASI VE EĞİTİM DERNEĞİ

HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI

HAMİDİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

HASANKADI DERNEĞİ - BARTIN

HAY SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI

HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

HAYRAT VAKFI

HEKİMLER BİRLİĞİ VAKFI

HİKMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

HİZMET VAKFI

HOCA AHMED YESEVİ İLİM VE İRFAN VAKFI

HOCA AHMET YESEVİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

HUKUKÇULAR DERNEĞİ

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU

HZ. SÜLEYMAN EĞİTİM VAKFI

İDARECİ VE BÜROKRATLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

İHLAS VAKFI

İHSAN VAKFI

İHSAN ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUMA DERNEĞİ - İHSANDER

İHYA İLİM HİZMET VE YARDIMLAŞMA VAKFI

İKADDER

İLİM HİZMET ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İHAM

İLİM SANAT TARİH VE EDEBİYAT VAKFI - İSTEV

İLİM VE FAZİLET VAKFI

İLİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI

İLİM YAYMA CEMİYETİ

İLİM YAYMA VAKFI

İLKSEÇ VAKFI

İMAM EBU HANİFE VE İMAM MATÜRİDİ ARAŞTIRMA VAKFI

İMDAT VAKFI

İMKANDER İNSANI MÜDAFAA VE KARDEŞLİK DERNEĞİ

İNANÇ HÜRRİYETİ DERNEĞİ

İNSAN GELİŞİMİ ve TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI - İGETEV

İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI - İHH

İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU

İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ

İNSANİ GELİŞİM DERNEĞİ - İGEDER

İNSANLIĞA HİZMET VAKFI

İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ - İDSB

İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI

İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI

İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI

İSMET EFENDİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE ESKİ ESERLERİ KORUMA VAKFI

İSRA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İSTANBUL DARÜ'L-FÜNUN İLAHİYAT VAKFI

İSTANBUL DOSTLUK DERNEĞİ

İSTANBUL DÜŞÜNCE VE MEDENİYET DERNEĞİ - İSDÜŞÜM

İSTANBUL EĞİTİM VAKFI

İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ - GENÇ DÜŞÜN

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI

İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ - İSMMMD

İSTANBUL STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İSDAM

İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI

İSTANBUL SURİÇİ GRUBU DERNEĞİ

İSTANBUL TOKAT DERNEKLER FEDERASYONU - İSTOKDEF

İSTANBUL VEFA VAKFI

İŞ DÜNYASI VAKFI

İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - İYİLİKDER

İZMİR MİLLİ KÜLTÜRE HİZMET VAKFI

KADEM

KADIN SAĞLIKÇILAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI

KAFKAS VAKFI

KALEM EĞİTİM KÜLTÜR AKADEMİ DERNEĞİ

KALEM VAKFI

KASIMPAŞALI KEMAL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI

KESTANEPAZARI FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

KESTANEPAZARI ÖĞRENCİ YETİŞTİRME DERNEĞİ

KEVSER EĞİTİM VAKFI

KEVSER KÜLTÜR ve EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ

KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI

KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ (BAKANLAR KUR. KARARIYLA KAMU YARARINA ÇALIŞAN DER.)

KOPUZLAR VAKFI

KUTUP YILDIZI SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

KÜRESELDEN YERELE

MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

MANİSA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

MANİSA VAKFI

MARDİN SOSYAL DAYANIŞMA EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI - MARVA

MARMARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ (MÜMDER)

MAVERA VAKFI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

MEDENİYET DERNEĞİ

MEDYA PLATFORMU DERNEĞİ

MEHMET AKİF FİKİR VE SANAT VAKFI

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI

MERVE VAKFI - SAMSUN

MİHVAK

MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU

MİRASIMIZ DERNEĞİ

MOZAİK KADIN VE AİLE DERNEĞİ

MURADİYE KÜLTÜR VAKFI

MURADİYE MEZUNLAR DERNEĞİ

MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ

MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

MÜSENNA ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ - MÜSİAD

NAZİLLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

NİZİP EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

NUR İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

OKÇULAR VAKFI

OSMANİYE İLİM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ

OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI

ÖMER DERİN VAKFI

ÖNDER

ÖNSİAD

ÖZDER ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ

RABİA PLATFORMU

REYHAN KÜLTÜR VAKFI

RİBAT EĞİTİM VAKFI

RİZE DERNEKLER FEDERASYONU

RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ

SADABAD PLATFORMU

SADAKATAŞI DERNEĞİ

SAFA EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SAĞLIK ELEMANLARI VAKFI

SAKARYA ERENLİ İLME HİZMET VAKFI - SAK-ER

SAMİ EFENDİ VAKFI - ANKARA

SATUK BUĞRAHAN İLİM VE MEDENİYYET VAKFI

SEBİLAY

SEMERKAND VAKFI

SETA

SICAK YUVA VAKFI

SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU

SİYASAL VAKFI

SİYASALLILAR VAKFI

SİYER VAKFI

SOSYAL POLİTİKALAR DERNEĞİ

SUFFA VAKFI

SURİYE NUR DERNEĞİ

SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SÜREYYA-DER)

ŞEFKAT VAKFI

ŞEHİD ALİ HAYDAR BENGİ DERNEĞİ - HAYDER

TOKAT KONFEDERASYONU - TOKKON

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ

TÜM İLAHİYAT FAKÜLTELERİ YÜKSEK İSLAM MEZUNLARI DERNEĞİ - TİYEMDER

TÜM SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - TÜMSİAD

TÜM SİVİL HAVACILAR DERNEĞİ

TÜRES (TÜM RESTORANLAR LOKANTALAR VE TEDARİKÇİLER DERNEĞİ)

TÜRK GENÇLİK VAKFI

TÜRK-ARNAVUT VE DAYANIŞMA VAKFI

TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ

TÜRKİYE GENÇLİK STK'LARI PLATFORMU

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI - TUGVA

TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI - TÜRGEV

TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKÜLLERİ VAKFI

TÜRKİYE İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ - İGİAD

TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU - TİDEF

TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI

TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI - TİMAV

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜZDEV

ULUSLARARASI HUKUKÇULAR BİRLİĞİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU- UDEF

ULUSLARARASI TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ

UMAD

UTESAV

ÜLFET EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ÜMMET VAKFI

ÜMRANİYE HİZMET VAKFI

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ - ÜNDER

ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (ÜNYÖNDER)

VEFADER

VERENEL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞAMA DERNEĞİ

VEYSEL KARANİ HIRKA-I ŞERİF CAMİ HİZMET VAKFI

YARDIMELİ

YEDİHİLAL DERNEĞİ

YENİ DÜNYA VAKFI

YİĞİTBAŞI VAKFI - MANİSA

ZONGULDAK DERNEKLERİ FEDERASYONU