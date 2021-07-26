Milli İrade Platformu; Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi! “Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanındayız”

Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; Tunus'ta Cumhurbaşkanının Meclisi askıya almasının bir darbe girişimi olduğu belirtilerek, "Her zaman ve her yerde darbe(ci)lerin karşısındayız! Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" denildi.
"TUNUS'UN VE KARDEŞ TUNUS HALKININ YANINDAYIZ"
Milli İrade Platformu'nun açıklaması şöyle:
"Tunus'ta, tam da Cumhuriyetin ilanının kutlandığı tarihte Cumhurbaşkanının Meclisi askıya alması bir darbe girişimidir. Hangi ülkede olursa olsun; gerekçesi, adı, yöntemi, şekli ne olursa olsun; milletin iradesine karşı yapılan her türlü girişim gayrı meşrudur. Darbeciler hem milletin iradesini hem geleceğini hem de ülkeye olan güveni yok etmektedirler. Bu sebepledir ki, hiçbir gerekçe darbe(ci)leri meşru kılamaz. Demokrasilerin alternatifi yine demokrasidir; halkın özgür iradesidir. Tüm darbe girişimlerini ve darbeleri kabul etmediğimiz gibi bugün de Tunus halkının iradesini yok sayan darbe girişimini reddediyoruz. Tunus'taki tüm kişi ve kurumları, Tunus Anayasasına göre demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi hususunda harekete geçmeye davet ediyoruz.
Milli İrade Platformu olarak güçlü tarihi bağlarımız olan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."
Milli İrade Platformu'nda dernek, vakıf ve sivil toplum örgütünün bulunduğu 300 kuruluş yer alıyor.
MİLLİ İRADE PLATFORMU 5 ARALIK 2013 TARİHİNDE KURULDU
Milli İrade Platformu kuruluş amacını şöyle açıklıyor:
"Milli İrade Platformu, 'dershane' tartışmalarının ilk alevlendiği dönemde, milli iradenin gücüne inanan 100 sivil toplum kuruluşunun paralel devlet yapılanmasına karşı ortak ses olarak kurulduğu bir platformdur."
"5 Aralık 2013 tarihinde 'Bin yıl sürecek denmişti…' bildirisiyle milletin dahi devletin yanında olduğunu gösteren Milli İrade Platformu, bin yıl sürmesi beklenen projeyi 11 yılda sabır ve metanetle boşa çıkaranlara şükranlarını ifade ederek, bu mücadelenin şahidi olduğunu ortaya koymuştur."
"Platform, milli iradenin güçlendirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi, din ve vicdan hürriyetinin tam anlamıyla yerleşmesi için devletin ve milletin her daim yanında olmaktadır. Sadece ülkemizdeki mazlum ve mahrumlara uzatılan şefkat eli değil, İslam dünyasında ateş çemberi içinde kalan mazlumların da sesi olabilmek için kurulan Milli İrade Platformu, her koşulda ve durumda bir araya gelmektedir."
"5 Aralık 2013'ten bugünde artarak büyüyen Milli İrade Platformu, bugün 300 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle ülkesine, istiklaline, istikbaline sahip çıkmış, taşeronlara ve maşalara geçit vermemiş ve ülkesine kurulan oyunları milletiyle birlikte bozmuştur."
"Milli İrade Platformu olarak biz; milli iradenin gücüne yürekten inanıyor; her meselenin milletin arzusu istikametinde, meşruiyet dairesinde çözümünü savunuyoruz."
"İyiliğin ve hayrın tavsiyesi ve yayılması için, hakkın ve hukukun korunması için ve adaletin şaşmaz ilke olduğu, müreffeh ve lider bir 'Türkiye için varız, bir aradayız!'"
Milli İrade Platformu'nda 300 sivil toplum kuruluşu yer alıyor:
15 TEMMUZ DERNEĞİ
28 ŞUBAT ÖĞRENCİ DERNEĞİ
ABDULKADİR GEYLANİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ - ASDER
ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ - ASSAM
ADEM EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ - ADEMDER
ADIYAMANLILAR VAKFI
AFRİKA DOSTLUK DERNEĞİ
AHISKALILAR VAKFI
AKABE VAKFI
AKADEMİ LİSAN VE İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
AKHİSAR HİLALİYE EĞİTİM VAKFI
AKSA EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
ALTIN NESİL VAKFI - ANEV
ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ - ASKON
ANADOLU ESNAF SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - ANESİAD
ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
ANADOLU PLATFORMU
ANADOLU TEVHİD VAKFI
ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU - AYSİT
ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ
ANKARA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
ANKARA HAMİYET VE İRFAN VAKFI
ANTALYA SAĞLIK EĞİTİM GENÇLİK SPOR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ARAP DERNEĞİ
ARDEV
ARSLANBEY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
ARTVİNLİLER VAKFI
ATİK VALİDE İLİM VE HİZMET VAKFI
AVRASYA ARAŞTIRMA EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET VAKFI
AYDINLIK YARINLAR İÇİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - AYDER - DİYARBAKIR
AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - AYDOST-DER
AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ
AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI
BAB-I ALEM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ
BALKAN MÜSLÜMANLARIYLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - BESADER
BARLA PLATFORMU
BASIN YAYIN BİRLİĞİ
BAŞAKŞEHİR GENÇLİK VE KADIN PLATFORMU
BAYRAMPAŞA YEŞİLCAMİİ İLME HİZMET VAKFI
BEKAM BİLİM EĞİTİM KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
BEŞİR DERNEĞİ
BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
BİLİM VE İNSAN VAKFI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ
BİRKONFED İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
BİRLİK VAKFI
BİZİM ÇOCUKLAR PLATFORMU
BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI
BURA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ
BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BÜLBÜLZADE VAKFI
CİHANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DERNEĞİ
ÇAĞRI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ
ÇARE YARDIMLAŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ
ÇAYELİ VAKFI
ÇUKUROVA İLİM VAKFI
DARUSSELAM VAKFI
DAVET VE KARDEŞLİK VAKFI
DAYANIŞMA VAKFI
DENİZ FENERİ DERNEĞİ
DERSAADET KÜLTÜR EDEBİYAT DİL SANAT VE TANITIM PLATFORMU DERNEĞİ
DİVAN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
DİYARBAKIR GÖNÜL KÖPRÜSÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VAKIFLAR FEDERASYONU
DOĞUŞ CAMİİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
DOKUZ EYLÜL GENÇLİK DERNEĞİ
DÜNYA ERDEMLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - DERSİAD
DÜNYA KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
DÜNYA TÜRKMENLERİ EĞİTİM VAKFI
DÜNYA YETİMLER VAKFI
ECZA-BİR
EDİRNE MİMAR SİNAN VAKFI
EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ - EBSAD
EĞİTİME DESTEK PLATFORMU
EĞİTİMİ GELIŞTIRME VAKFI
EHLİ SÜNNET VE ALİMLER BİRLİĞİ
EKİMDER EĞİTİM KÜLTÜR İLİM VE MEDENİYET DERNEĞİ
ELAZIĞ İLİM VE HAYRA HİZMET VAKFI
ELBİSTAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
EMEKLİ İLAHİYATÇI, DİN GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ
EMİR SULTAN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
ENDERUN EĞİTİM VAKFI
ENSAR VAKFI
ERDEMDER
ERZİNCAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ
EYÜP SULTAN İLİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI
FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI - TACEV
FARUKİYE VAKFI
FATİH GENÇLİK VAKFI
FESİAD
FETİH CAMİİ KURAN KURSU İDAME DERNEĞİ
FETİH İLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
FİDDER, FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ
FİLİSTİN DOSTLUK DERNEĞİ
FİLİSTİN PLATFORMU
FLORYA İLİM KÜLTÜR HİZMET VAKFI
GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI
GENÇ SİYASETÇİLER VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ - GESİ-DER
GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI
GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ DENETLEME VE SERTİFİKALANDİRMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - GİMDES
GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI VAKFI
GRTC-KÜRESEL ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE MERKEZİ
GÜL VAKFI
GÜMÜŞHANE DERNEKLER FEDERASYONU (GÜDEF)
GÜRCİSTAN DOSTLUK DERNEĞİ
HACI MUSTAFA İPEKÇİ KURAN-I KERİM VE İSLAMİ İLİMLER OKUTMA VAKFI
HAK-İŞ KONFEDERASYONU
HAKEDER-ULUSLARARASI HAKLARIN KORUNMASI VE EĞİTİM DERNEĞİ
HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI
HAMİDİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
HASANKADI DERNEĞİ - BARTIN
HAY SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
HAYRAT VAKFI
HEKİMLER BİRLİĞİ VAKFI
HİKMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
HİZMET VAKFI
HOCA AHMED YESEVİ İLİM VE İRFAN VAKFI
HOCA AHMET YESEVİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
HUKUKÇULAR DERNEĞİ
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU
HZ. SÜLEYMAN EĞİTİM VAKFI
İDARECİ VE BÜROKRATLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
İHLAS VAKFI
İHSAN VAKFI
İHSAN ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUMA DERNEĞİ - İHSANDER
İHYA İLİM HİZMET VE YARDIMLAŞMA VAKFI
İKADDER
İLİM HİZMET ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İHAM
İLİM SANAT TARİH VE EDEBİYAT VAKFI - İSTEV
İLİM VE FAZİLET VAKFI
İLİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI
İLİM YAYMA CEMİYETİ
İLİM YAYMA VAKFI
İLKSEÇ VAKFI
İMAM EBU HANİFE VE İMAM MATÜRİDİ ARAŞTIRMA VAKFI
İMDAT VAKFI
İMKANDER İNSANI MÜDAFAA VE KARDEŞLİK DERNEĞİ
İNANÇ HÜRRİYETİ DERNEĞİ
İNSAN GELİŞİMİ ve TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI - İGETEV
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI - İHH
İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU
İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ
İNSANİ GELİŞİM DERNEĞİ - İGEDER
İNSANLIĞA HİZMET VAKFI
İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ - İDSB
İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI
İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI
İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI
İSMET EFENDİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE ESKİ ESERLERİ KORUMA VAKFI
İSRA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İSTANBUL DARÜ'L-FÜNUN İLAHİYAT VAKFI
İSTANBUL DOSTLUK DERNEĞİ
İSTANBUL DÜŞÜNCE VE MEDENİYET DERNEĞİ - İSDÜŞÜM
İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ - GENÇ DÜŞÜN
İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ - İSMMMD
İSTANBUL STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İSDAM
İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI
İSTANBUL SURİÇİ GRUBU DERNEĞİ
İSTANBUL TOKAT DERNEKLER FEDERASYONU - İSTOKDEF
İSTANBUL VEFA VAKFI
İŞ DÜNYASI VAKFI
İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - İYİLİKDER
İZMİR MİLLİ KÜLTÜRE HİZMET VAKFI
KADEM
KADIN SAĞLIKÇILAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
KAFKAS VAKFI
KALEM EĞİTİM KÜLTÜR AKADEMİ DERNEĞİ
KALEM VAKFI
KASIMPAŞALI KEMAL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI
KESTANEPAZARI FİDAN EĞİTİM KURUMLARI
KESTANEPAZARI ÖĞRENCİ YETİŞTİRME DERNEĞİ
KEVSER EĞİTİM VAKFI
KEVSER KÜLTÜR ve EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ
KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI
KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ (BAKANLAR KUR. KARARIYLA KAMU YARARINA ÇALIŞAN DER.)
KOPUZLAR VAKFI
KUTUP YILDIZI SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
KÜRESELDEN YERELE
MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
MANİSA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
MANİSA VAKFI
MARDİN SOSYAL DAYANIŞMA EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI - MARVA
MARMARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ (MÜMDER)
MAVERA VAKFI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
MEDENİYET DERNEĞİ
MEDYA PLATFORMU DERNEĞİ
MEHMET AKİF FİKİR VE SANAT VAKFI
MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI
MERVE VAKFI - SAMSUN
MİHVAK
MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU
MİRASIMIZ DERNEĞİ
MOZAİK KADIN VE AİLE DERNEĞİ
MURADİYE KÜLTÜR VAKFI
MURADİYE MEZUNLAR DERNEĞİ
MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ
MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
MÜSENNA ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ - MÜSİAD
NAZİLLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
NİZİP EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
NUR İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
OKÇULAR VAKFI
OSMANİYE İLİM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI
ÖMER DERİN VAKFI
ÖNDER
ÖNSİAD
ÖZDER ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ
RABİA PLATFORMU
REYHAN KÜLTÜR VAKFI
RİBAT EĞİTİM VAKFI
RİZE DERNEKLER FEDERASYONU
RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ
SADABAD PLATFORMU
SADAKATAŞI DERNEĞİ
SAFA EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
SAĞLIK ELEMANLARI VAKFI
SAKARYA ERENLİ İLME HİZMET VAKFI - SAK-ER
SAMİ EFENDİ VAKFI - ANKARA
SATUK BUĞRAHAN İLİM VE MEDENİYYET VAKFI
SEBİLAY
SEMERKAND VAKFI
SETA
SICAK YUVA VAKFI
SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU
SİYASAL VAKFI
SİYASALLILAR VAKFI
SİYER VAKFI
SOSYAL POLİTİKALAR DERNEĞİ
SUFFA VAKFI
SURİYE NUR DERNEĞİ
SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SÜREYYA-DER)
ŞEFKAT VAKFI
ŞEHİD ALİ HAYDAR BENGİ DERNEĞİ - HAYDER
TOKAT KONFEDERASYONU - TOKKON
TÜKETİCİLER BİRLİĞİ
TÜM İLAHİYAT FAKÜLTELERİ YÜKSEK İSLAM MEZUNLARI DERNEĞİ - TİYEMDER
TÜM SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - TÜMSİAD
TÜM SİVİL HAVACILAR DERNEĞİ
TÜRES (TÜM RESTORANLAR LOKANTALAR VE TEDARİKÇİLER DERNEĞİ)
TÜRK GENÇLİK VAKFI
TÜRK-ARNAVUT VE DAYANIŞMA VAKFI
TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ
TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ
TÜRKİYE GENÇLİK STK'LARI PLATFORMU
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI - TUGVA
TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI - TÜRGEV
TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKÜLLERİ VAKFI
TÜRKİYE İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ - İGİAD
TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU - TİDEF
TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI
TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI - TİMAV
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ
TÜZDEV
ULUSLARARASI HUKUKÇULAR BİRLİĞİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU- UDEF
ULUSLARARASI TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ
UMAD
UTESAV
ÜLFET EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ÜMMET VAKFI
ÜMRANİYE HİZMET VAKFI
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ - ÜNDER
ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (ÜNYÖNDER)
VEFADER
VERENEL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞAMA DERNEĞİ
VEYSEL KARANİ HIRKA-I ŞERİF CAMİ HİZMET VAKFI
YARDIMELİ
YEDİHİLAL DERNEĞİ
YENİ DÜNYA VAKFI
YİĞİTBAŞI VAKFI - MANİSA
ZONGULDAK DERNEKLERİ FEDERASYONU