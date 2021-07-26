TGC, savrulmaya devam ediyor

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'e
yapılan çirkin saldırıyı 'Karşılıklı bir şey olmuş. Açıklama yapmayacağız' diye görmezden gelmeye çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
dün SABAH'ın meslek kuruluşlarının sessizliğine dikkat çektiği haber sonrası, olayın üzerinden 3 gün geçmişken mecburi kınama mesajı yayımladı. Ancak aynı TGC bir önceki açıklamasında bu kez fon medyasına sahip çıkarak iktidarın gazeteciliğe müdahale ettiğini öne sürdü. Bu çirkin yakıştırmalara cevap RTÜK'ten geldi. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin "Adında 'Türkiye' olan bir basın meslek örgütünün yerli ve milli olmayan fonlamayı legalleştirme çabası esef vericidir" dedi.