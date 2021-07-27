28 Şubat dava dosyası yerel mahkemede

ARALARINDA Çevik Bir
ile Çetin Doğan
'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onayan Yargıtay'ın 28 Şubat
davasına ilişkin kararı ile 1700 klasörlük dava dosyası, Ankara 5
. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel Mahkeme, Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladıktan sonra ceza alan sanıklar hakkında verilen hükmün gereğinin yerine getirilmesi için infaz savcılığına "kesin kararını" gönderecek, ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılması bekleniyor. Temyiz sonucu hükmü bozulan sanıklar yönünde ise yeniden yargılama yapılacak.