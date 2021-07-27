Afrin gazisi dünyaevine girdi

Suriye
Afrin'de 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, iki bacağını kaybetti. GATA'da 1 yıl tedavi gören Çeçen'e protez bacak takıldı. Çeçen dün Tokat Turhal
'da dünyaevine girdi. Çift salona Türk Bayrağı ile girdi. Çeçen, hayatını birleştirdiği Seda Nur Karaçam
'a Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan
, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir
ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler yaptı. İHA