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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Afrin gazisi dünyaevine girdi

Afrin gazisi dünyaevine girdi
Suriye Afrin'de 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, iki bacağını kaybetti. GATA'da 1 yıl tedavi gören Çeçen'e protez bacak takıldı. Çeçen dün Tokat Turhal'da dünyaevine girdi. Çift salona Türk Bayrağı ile girdi. Çeçen, hayatını birleştirdiği Seda Nur Karaçam'a Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler yaptı. İHA
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Afrin gazisi dünyaevine girdi
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