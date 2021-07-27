Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.