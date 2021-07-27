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Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:38 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı
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