Ekrem İmamoğlu'ndan skandal karar! Cumhur İttifakı harekete geçti

KABAKTEPE'DEN YENİ MÜJDE

Meclis kararı yürürlüğe girmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunuldu. Ancak CHP'li İBB Başkanı tarafından veto edildi. Karara ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; 'Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?' Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisi'nde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi" dedi. Kabaktepe ayrıca, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını duyurdu. Yeniden oy çokluğuyla geçmesi beklenen karardan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.