Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları hızlandırılıyor. Bayram tatili sonrası vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı. Önlem alınmazsa eylül zor geçecek gibi görünüyor. SABAH'a konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit şunları söyledi:Bu işin çözümünün aşı olduğunda artık herkes hemfikir olmuş durumda. Aşı karşıtlığı olarak sunulan beyanların altının boş olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Dünyada yaygın aşı yapan ülkelerin vaka sayıları artsa bile hastanedeki ölüm rakamları asla artmıyor ve bu ülkelerde de rakamlar aşısızlar arasında artıyor. Bunun benzerini şu an ülkemizde de yaşıyoruz. Araya bayram girdi, herkes farklı illere gitti ve şu an tekrar ait olduğu yere dönüyor. Bayram tatilinde maalesef maske ve mesafe tedbirleri de tatile girdi. Bunları üst üste koyunca rakamların yükselmesini zaten bekliyoruz. Tedbirlere uyan ruh halini tekrar üzerimize almamız gerekiyor.Henüz bu rakamların hastanelere çok ciddi bir yansıması olmadı, yansıması olup olmadığını görmek lazım. Bayram tatilindeki rakamları dikkate almamak lazım. Ben birçok insanın aşısını bayram sonrasına ertelediğini düşünenlerdenim. Nüfusun yaklaşık 40 milyonu aşısının ilk dozunu oldu, 3 hafta içinde ilk dozu olanların yüzde 99 oranında ikinci dozlarını da olacağını düşünüyorum. Aşı olmak bireysel bir tercih ama bu artık toplumsal etkileri olan bir süreç ve şu an iller, ilçeler, mahalleler kendi rakamlarını görüyor. Bire bir ikna için elimizden geleni yapacağız.Dünyada bu iş için teşvikler, kısıtlamalar ve aşı olanlara ayrıcalıklar gibi bir sürü alternatif denemeye başladı. Bu da bir yöntem ama önce bireysel ikna ve teşvik etme anlamında, bire bir temas, ileri gelenlerin, spor kulüplerinin açıklamalarının sonuçlarını görmek lazım. Yaptığımız her türlü eylemin bir etkisi olduğu gibi tepkisi de oluyor. Burada toplum psikolojisini, insan psikolojisini iyi analiz edip ilerlememiz gerekiyor. Vatandaşlarımız 1.5 yıllık bir sabır gösterdi ve bu sabrın sonunda da pandemiye bir mola verdi. Bu moladan sonra tekrar kontrollü formata dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa eylül ayı bizim için zor geçecek. MARMARA Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel aşı olunmaması ve vaka artışıyla ilgili konuştu:"Pandemi bitti" algısı bir hatadır. Dünyada ve ülkemizde pandemi devam ediyor. Bu süreçte aşı avantajımız.Virüs şu anda aşı olanlarda 1 yaparken aşı olmayan da 10 kat etki ediyor. Şu andaki durumda pandemi aşısızlara ve gençlere yönelmiş durumda; aşısızların pandemisi halini aldı.Sosyal hareketlilik bu kadar artırılmamalı. 23-25 yaşında çok kişi var, aşı karşıtı, anlamak mümkün değil. Bu dalganın hastaneye düşme oranı artacak, çok fazla biriken sağlık taleplerinden ötürü komplikasyon çok fazla ve talep yetişmiyor.Özgürlükler, karşındakinin özgürlük sınırına girmeden özgürlüktür. HES kodu dışında hekimler aşı kodu istemeli. Bir daha kapanmayı ekonomik olarak kaldıramayız. Önlemimizi almalıyız.DELTA varyantının hızlı bulaşması ve Kurban Bayramı'nda hareketliliğin artması nedeniyle günlük vaka sayıları da hızla artışa başladı. İki hafta içinde gerçek sayılar ortaya çıkacak. Günlük vaka sayılarının hızla 20 binlere tırmanacağı hesaplanıyor. Yeni dalganın kırılmasında tek seçenek aşılar. Aşılar ile ilgili yaşanan sıkıntı aşı reddinden çok aşı kararsızlığından kaynaklanıyor. Bu kapsamda aşı ile ilgili iki aşamalı plan devreye sokulacak. Önümüzdeki iki ay vatandaşlar kampanyalarla ikna edilmeye çalışılacak. Yeni önlemlerin devreye girmesi ise okulların açılmasından sonra olacak. Sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların kapatılması gibi kısıtlamalar uygulanmayacak. Bunun yerine aşısızların belli yerlere girememesi gibi kuralların devreye sokulması gündemde. Aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi bekleniyor.