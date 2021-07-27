Son dakika: Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik toplantı

Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını belgesini yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor. Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.