Toplu taşımada HES skandalı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) pandemiyle mücadeleyi sekteye uğratacak büyük bir tedbirsizlik yaptığı ortaya çıktı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği toplu taşımada HES kodu zorunluluğu sonrasında İBB yönetimi İstanbul'da bireysel kartlara HES kodu tanımlamasını sağladı. Ancak 7 TL'ye satılan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında HES kodunun zorunlu olmadığı görüldü. Birol Durmuş ve arkadaşı tarafından ortaya çıkartılan skandalda, BİRgeç kartı alan Durmuş, "Normal şartlarda toplu ulaşım araçlarına HES kodu uygulaması olmadan binilmiyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şöyle bir uygulama var, 7 TL'ye satılan BİRgeç kartlarında HES kodu zorunluluğu yok. Bu kartla Kovid-19'lu bir kişi seyahat edebildiği için hastalığı herkese bulaştırabiliyor" ifadelerini kullandı.



Skandalın ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili olarak İBB yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kentimizi ziyaret eden yabancı turistler, pasaportları ile HES kodu almaları ve toplu ulaşım kartlarıyla eşleştirmeleri gerekliliği nedeniyle toplu ulaşım kullanımında güçlükler yaşamaktadır. Bu nedenle turistlerin yoğun giriş ve kullanım yaptıkları turistik lokasyonlarda toplu ulaşımı sorunsuz olarak kullanabilmeleri için sınırlı kullanımlı biletlerin kullanımına istisnai olarak esneklik getirilmiştir. HES kodu eşleştirilmiş ve toplu ulaşımda HES kod kontrolü ile kullanılan İstanbulkart sayısı 17,8 Milyon olup (plastik ve dijital kart olarak) eşleştirme ve HES kontrol süreci devam etmektedir."