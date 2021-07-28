Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Y. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, terör örgütü adına kentte "toplumsal alan sorumlusu" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü, "Hekim" kod adını kullandığını ve PKK adına finansal destek sağladığını belirtti.
Savcı, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunan ve örgüt mensuplarıyla irtibatı tespit edilen A.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Y, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.