CHP'li Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklamasına tepkiler sürüyor. Özcan'a her kesimden tepki gelirken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UHMD) de Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Göreve ilk geldiği zaman kentte yaşayan sığınmacılara verilen ayni ve nakdi yardımları kesmesiyle gündeme gelen Özcan'ın yaptığı yeni açıklamalara bu kez CHP ve HDP
'den de tepki geldi. İşte tepkilerden bazıları:
'KENDİSİNİ BAĞLAR'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:
Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi
'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli meclis üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz.
'KABUL EDİLEMEZ'
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu
: Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez.
'FAŞİSTLERİ GEÇTİ'
HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Ziya Pir:
Buyrun... Bunlar
Avrupalı faşistleri
çoktan
geçti!
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay:
Su, bırakın
insanı, her canlı için haktır. Bir
yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir?
Utanç verici. Mülteciye
nefret söyleminiz, dışlamanız,
ayrımcılık yapmanız kolay.
'KENTİ ÇÖP GÖTÜRÜYOR O BUNUNLA UĞRAŞIYOR'
Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay:
Bolu'nun başlıca sorunları varken
sayın başkanın bu konularla popülist
yaklaşımla gündeme gelmesi tamamen
şov amaçlı. Biz bu konuları mecliste
de konuştuk, tartıştık. Bunlardan
ziyade Bolu'da çöp dağları
oluşmaya başladı.
Sineklerden geçilmiyor.
Bunları takip
etmek varken hâlâ
göçmenlerle uğraşıyor.
'SENİN GÜCÜN FAKİRLERE Mİ YETİYOR?'
Bolu'da
yaşayan yabancı uyruklular da Özcan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
5 yıldır Bolu'da yaşayan Irak uyruklu Ahmed Abed Hüsem (29):
Olan fakirlere olacak. Zengin parasını tıkır tıkır verip suyunu kullanacak. Ama fakirler ödeyemeyecek. Türkiye'ye fakir, aç mülteciler sığındı. Türkiye devleti bunlara sahip çıktı. Tanju Bey olmadan belediye yemeğe ihtiyacı olanlara yemek veriyordu. Şimdi Tanju Bey yardımların hepsini kesti. Senin fakirlere mi gücün yetiyor? Bu çok yanlış bir şey.
'ÇOCUĞUMA İÇİRMEYE SÜT YOK'
Suriye uyruklu Kawa Rafiullah:
Çocuklarıma içirmeye süt yok. Faturalar ve ev masrafları çok. Suriye'de savaş var, yemek yok, elektrik yok. Çocuklarıma Allah yardım etsin.
6 yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Muhammed Jabar:
Göç İdaresi bize müsaade ederse biz başka şehre taşınırız. Mecburiyetten bu şehirde yaşamaya geldik.
EVİNDE FASLI HİZMETÇİ ÇALIŞTIRMIŞ
Mülteciler ve yabancı uyruklular hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan'ın ikiyüzlülüğü de ortaya çıktı. Özcan'ın Avatif isimli Faslı bir kadını evinde 1 yıl hizmetçi olarak çalıştırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 5 ay önce işine son verilen kadının Fas'a geri döndüğü öğrenildi. Emir YÜCEL/
SABAH
'SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM'
CHP'li Tanju Özcan ise partisinden gelen açıklamalarla ilgili, "Ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim" ifadelerini kullandı. Özcan HDP'li Kemalbay'ın kendisini eleştiren sözlerine karşılık olarak ise, "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar..." dedi.