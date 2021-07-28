Başkanın havuzlu villası kaçak çıktı

İzmir
'in Kemalpaşa İlçesi
Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı
'nın tapuda 'kirazlık' olarak kayıtlı olan bahçesine yaptırdığı havuzlu villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı
adına kayıtlı yapının 2017'den önce de yer aldığı beyanıyla İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
'ne başvuru yapılarak yapı kayıt belgesi alındı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
'nde bulunan yapının 10 Kasım 2020 tarihli uydu görüntüsünde olmadığı, 10 Kasım 2020 tarihi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu villaya verilen yapı kayıt belgesi iptal edildi. Lütfiye Karakayalı'ya da gönderilen iptal yazısında yapı kayıt belgesi başvurusunun yanlış beyanla yapıldığı belirtildi.