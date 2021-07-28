Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan proje fonu aldıkları belirtilen bazı STK'lara ilişkin açıklama

"SÖZÜ EDİLEN VAKIFTAN BİR KERE PROJE FONU ALDIKLARINI SÖYLEDİLER"

Genel olarak fon esaslı faaliyet yürütmenin çeşitli etkileri ve sorunları bir yana, düşünce kuruluşlarının proje bazlı fon almasıyla gazetecilerin doğrudan kendilerine fon almasının aynı kategoride olmadığını belirten Mehmet Uçum, şunları kaydetti: "Bu haberler çıktıktan sonra PODEM yetkililerine sorduğumda, sadece bir kere sözü edilen vakıftan proje fonu aldıklarını, bu projenin Suriye konusunda olduğunu, yazdıkları iki raporu internet sitelerinde yayınladıklarını, bu raporların halen daha sitelerinde durduğunu söylediler. Merak edenler bu raporlara PODEM'in sitesinden ulaşabilir. Medya mecralarına ve gazetecilere aktarılan fonlar ise herhangi bir proje için değil, o mecraların ve kişilerin doğrudan desteklenmesi amacıyladır.

"DIŞ DESTEKLİ MEDYA FAALİYETLERİNE MEŞRUİYET KAZANDIRMA ÇABALARI BEYHUDEDİR"

Birbirinden niteliksel olarak farklı bu iki durumu bir ve aynıymış gibi sunmak, zaten başlı başına bir aldatmacadır. Aslında mesele, fon alınır mı alınmaz mı hususundan çok, medya mecralarının ve gazetecilerin doğrudan kendilerine finansman sağlamak amacıyla fon alıp alamayacağıdır. Dış fonlardan doğrudan kendilerine destek sağlayan medyacıların, gazetecilerin bağımsız olup olamayacağı, yurtseverce davranıp davranamayacağı soruları da çok haklı ve yerinde sorulardır. Kamuoyunun haklı sorularını gölgelemek ve asıl gerçekleri saptırmak maksadıyla bazı çevrelerin, benim ismimi ısrarla kullanarak dış destekli medya faaliyetlerine meşruiyet kazandırma çabaları beyhudedir."