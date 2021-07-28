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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Irak’tan acı haber: 2 şehit, 1 yaralı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Irak’tan acı haber: 2 şehit, 1 yaralı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda dün PKK'lı teröristlerle çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük (28) ile Uzman Çavuş Sergen Güçlüer (24) şehit oldu. Bir asker yaralanırken, bir terörist de etkisiz hale getirildi.

HELALLİK İSTEMİŞ
Şehit Teğmen Özcücük'ün Gaziantep'teki baba ocağına acı haber ulaştı. 3 ay önce nişanlanan Özcücük'ün operasyona gitmeden önce sabah saatlerinde annesini arayarak helallik istediği öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Güçlüer'in şehadet haberi de Aksaray Güzelyurt'a bağlı Ihlara beldesindeki ailesine verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin bugün toprağa verileceği belirtildi-
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Irak’tan acı haber: 2 şehit, 1 yaralı
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