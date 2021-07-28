Irak’tan acı haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı
bölgesinde sürdürülen operasyonlarda dün PKK'lı teröristlerle çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük
(28) ile Uzman Çavuş Sergen Güçlüer
(24) şehit oldu. Bir asker yaralanırken, bir terörist de etkisiz hale getirildi.
HELALLİK İSTEMİŞ
Şehit Teğmen Özcücük'ün Gaziantep
'teki baba ocağına acı haber ulaştı. 3 ay önce nişanlanan Özcücük'ün operasyona gitmeden önce sabah saatlerinde annesini arayarak helallik istediği öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Güçlüer'in şehadet haberi de Aksaray Güzelyurt
'a bağlı Ihlara beldesindeki ailesine verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin bugün toprağa verileceği belirtildi-