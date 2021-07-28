Müşterek yapılabilecek çok işimiz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola
Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço
ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşması:
Sayın Lourenço'yla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. Siyasi, askeri, ekonomik, savunma sanayiine yönelik bu alanları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdik. 2017'de toplantıda ilk defa o zaman bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi ülkemizde bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 2 milyon 26 bin toplam yüzölçümüne sahip 2 ülke. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı ve üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de BMGK
'dan sonra iade-i ziyarette bulunmak üzere bir grup işadamıyla Angola'ya gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayiinde, turizmde, ekonomide, sağlıkta neler yapabiliriz. Bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Değerli dostum Lourenço'yla birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık. 10 kadar anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaları tabii hayata geçirmek şart.
Şu anda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar
. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. Terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak Angola'nın da terörle mücadelesinin yanındayız. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Lourenço
da yapılan anlaşmaların her iki ülkenin yatırımcılarının güvenle karşılıklı yatırımlarda bulunmasını sağlayacağını belirterek, "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz" ifadesini kullandı.
KÜLLİYE'DE GÖRKEMLİ KARŞILAMA
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'yu resmi törenle karşıladı. Lourenço'nun makam aracını, Külliye
'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Lourenço'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.
21 PARE TOP ATIŞI
Erdoğan, Lourenço'yu, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Lourenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lourenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Başkan Erdoğan, görüşmelerin ardından akşam da Lourenço onuruna yemek verdi.