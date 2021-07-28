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Giriş Tarihi: 28.7.2021

P24’ü 3 ülke daha fonlamış

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
P24’ü 3 ülke daha fonlamış
ABD merkezli bir vakıf tarafından fonlanan gazeteci Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Norveç, Danimarka ve İngiltere tarafından da fonlandığı ortaya çıktı. 2013-2014 yılları arasında internet sitesine fon aktaranları açıklayan P24'ün, 2014'ten bugüne kadar geçen 8 yıl içinde hibede bulunan kuruluşları gizlemesi dikkat çekti. Norveç Büyükelçiliği'nin 2013-2014 yılları arasında P24'e 21 bin euro fon aktardığı öğrenildi. Danimarka Kopenhag merkezli Niras'ın da, 2013-2014 yılları arasında P24'e 70 bin euro fon aktardığı bildirildi.

İngiliz The Guardian Foundation'un ise 2013-2014 yılları arasında P24'e 37 bin İngiliz sterlini hibede bulunduğu öğrenildi. P24'e; 2013-2014 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) 50 bin dolar ve İsveç Başkonsolosluğu 198 bin TL fon aktarmış. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi'nin; P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015'te 63 bin 4 dolar hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Amerikalı Chrest Foundation Vakfı ise P24'ü 124 bin 15 dolar fonladığını açıklamıştı. Kurucu başkanı Hasan Cemal olan internet sitesinin kurucu üyeleri ise Doğan Akın, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar ve Murat Sabuncu'dan oluşuyor.

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P24’ü 3 ülke daha fonlamış
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