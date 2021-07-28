P24’ü 3 ülke daha fonlamış

ABD merkezli bir vakıf tarafından fonlanan gazeteci Hasan Cemal
'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Norveç
, Danimarka
ve İngiltere tarafından da fonlandığı ortaya çıktı. 2013-2014 yılları arasında internet sitesine fon aktaranları açıklayan P24'ün, 2014'ten bugüne kadar geçen 8 yıl içinde hibede bulunan kuruluşları gizlemesi dikkat çekti. Norveç Büyükelçiliği'nin 2013-2014 yılları arasında P24'e 21 bin euro fon aktardığı öğrenildi. Danimarka Kopenhag merkezli Niras'ın da, 2013-2014 yılları arasında P24'e 70 bin euro fon aktardığı bildirildi.
İngiliz The Guardian Foundation
'un ise 2013-2014 yılları arasında P24'e 37 bin İngiliz sterlini hibede bulunduğu öğrenildi. P24'e; 2013-2014 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı
(NED) 50 bin dolar
ve İsveç
Başkonsolosluğu 198 bin TL fon aktarmış. İsveç İstanbul
Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi'nin; P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015'te 63 bin 4 dolar hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Amerikalı Chrest Foundation Vakfı ise P24'ü 124 bin 15 dolar fonladığını açıklamıştı. Kurucu başkanı Hasan Cemal olan internet sitesinin kurucu üyeleri ise Doğan Akın
, Yasemin Çongar, Andrew Finkel
, Hazal Özvarış
, Yavuz Baydar
ve Murat Sabuncu
'dan oluşuyor.