FETÖ'cü mahrem imamlar yakalandı!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip FETÖ'cülere göz açtırmıyor. Güvenlik birimleri arama kaydı olan 'Emniyet Mahrem İmamı' olan evli çifti başarılı operasyonla gözaltına aldı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada aranma kayıtları bulunan A.Ü. ve B.Ü. isimli evli çiftin Keçiören ilçesinde kayıtsız adreste kaldıklarını tespit etti.

Özel ekibin yapmış olduğu 3 günlük takibin ardından operasyon başlattı. Operasyon esnasında çiftin kapıyı açmaması üzerine evin kapısı kırılarak her iki şahıs da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Bylock kullanıcısı olan ve B.Ü.'nün erkek polis memurlarından sorumlu Emniyet Mahrem İmamı, eşi A.Ü'nün de polis eşlerinden sorumlu Mahrem İmam olduğu ve 4 yılı aşkın süredir Keçiören ilçesinde kayıtsız adreste kaldıklarının tespit edildi.