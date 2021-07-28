Tekzip yedikleri yalanı bir kez daha yazdılar

Cumhuriyet Gazetesi
'nden Barış Pehlivan
, 2008'de İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini köşesine taşıyarak şu an AK Parti İstanbul
Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın sırf bu burs için İBB'de işe alındığı yalanını köşesine taşıdı. AK Partili vekil Kan, Cumhuriyet
'in manipülasyon içeren yazısına sosyal medyadan tepki göstererek, "Daha önce defalarca yalanlanmasına ve yaptırım uygulanmasına rağmen Cumhuriyet gazetesi manipülasyon amaçlı yalan ve tezvirat üretmeye devam ediyor. Gazetecilik bu değil. Çok yazık. Tabii ki hukuken elimizden geleni ardımıza koymayacağız" dedi. Cumhuriyet daha önce aynı konudaki yalan haberi için tekzip metni yayınlamıştı, metinde Kavakçı Kan "ABD
'ye doktoraya gittiğim tarihte zaten 2 yıldır İBB'de çalışmaktaydım" ifadelerini kullanmıştı. Kavakçı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç
ise sosyal medya hesabından Cumhuriyet'te yayınlayan yazı hakkında açıklama yaparak, "Bu gazeteci müsveddeleri yalandan, çarpıtmadan, çatal dilleriyle gerçekleri eğip bükmekten yorulmuyor. Biz de bunlarla mücadele etmekten yorulmayacağız" ifadelerine yer verdi.