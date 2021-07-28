Teyze çocukları birbirine girdi: 2 kuzen öldü

İstanbul Eyüpsultan'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzen gece saatlerinde sokak ortasında kavga etti. Kavga sırasında silahını çıkaran Ali Mumcu teyzesinin oğlu Cevdet Mumcu ve Cahit Mumcu'ya kurşun yağdırdı. İki kuzen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şüpheli hastaneye gitti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Ali Mumcu'yu gözaltına aldı. Şüphelinin vücudunda kavga sırasında oluşan darp yaralarının olduğu öğrenildi



Olay, saat 00.00 sıralarında Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen teyze çocukları sokak üzerinde karşılaştı. 3 kişi kavgaya tutuştu. İddiaya göre içlerinden Ali Mumcu silahını çıkarıp, iki kardeş olan Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu'ya ateş etti.



3 KUZEN BİRBİRİNE GİRDİ 2'Sİ ÖLDÜ



Çatışma sonunda 3 kuzen olay yerinde yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı.



2 KARDEŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kuzenlerini kurşun yağmuruna tutan Ali Mumcu'nun da yaralı halde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek teslim olduğu öğrenildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Mumcu'nun olayı daha önceden aralarında bulunan husumet yüzünden gerçekleştiğini söylediği öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.