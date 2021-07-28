Uğur Dündar’a sert tepki: “Kininiz bitmedi 22 senedir”

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan 2008'de İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini köşesine taşımış, daha önce tekzip yedikleri yalanı bir kez daha yazmıştı. Bu yazıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın sırf bu burs için İBB'de işe alındığı yalanı yer almıştı. AK Partili vekil Kan, manipülasyon içeren yazıya sosyal medyadan tepki göstererek, "Daha önce defalarca yalanlanmasına ve yaptırım uygulanmasına rağmen Cumhuriyet gazetesi manipülasyon amaçlı yalan ve tezvirat üretmeye devam ediyor. Gazetecilik bu değil. Çok yazık. Tabii ki hukuken elimizden geleni ardımıza koymayacağız" demişti.