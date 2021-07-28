Uğur Dündar’a sert tepki: “Kininiz bitmedi 22 senedir”

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan 2008'de İBB personelinin eğitim alması için yurt dışına burslu olarak gönderilmesini köşesine taşımış, daha önce tekzip yedikleri yalanı bir kez daha yazmıştı. Bu yazıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın sırf bu burs için İBB'de işe alındığı yalanı yer almıştı. AK Partili vekil Kan, manipülasyon içeren yazıya sosyal medyadan tepki göstererek, "Daha önce defalarca yalanlanmasına ve yaptırım uygulanmasına rağmen Cumhuriyet gazetesi manipülasyon amaçlı yalan ve tezvirat üretmeye devam ediyor. Gazetecilik bu değil. Çok yazık. Tabii ki hukuken elimizden geleni ardımıza koymayacağız" demişti.
UĞUR DÜNDAR'A SERT TEPKİ: "İFTİRALARINIZIN HESABINI ADALET ÖNÜNDE VERECEKSİNİZ"
Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar da bugün Barış Pehlivan'ın yazısından alıntı yaparak aynı koyunu köşesine taşıdı. AK Partili vekil Kavakcı Kan, Uğur Dündar'a sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Kavakcı Kan, "Kininiz bitmedi 22 senedir. İftiralarınızın hesabını adalet önünde vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kavakçı Kan, Cumhuriyet Gazetesi'ne daha önce yaptırım uygulandığını, gazetenin yalan ve manipülasyonu devam ettirdiğini belirterek Cumhuriyet'in 2019 yılında yayınladığı tekzip metnini paylaşarak cevap vermişti.
"ABD'YE DOKTORAYA GİTTİĞİM TARİHTE ZATEN 2 YILDIR İBB'DE ÇALIŞMAKTAYDIM"
Tekzip metine göre; "Kavakcı Kan, 11 Kasım 1994 tarihinde İBB'de Belbim A.Ş'de işe başladı, kızının doğumu nedeniyle ara verdiği çalışma hayatına 20 Ocak 2006 tarihinde İBB AB İlişkileri Müdürlüğü'nde sözleşmeli mühendis kadrosundan tekrar başladı. Çalışırken 2007-2008 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisansını tamamladı. 2008 yılında İBB bünyesinde çalışanların İBB yönetimi tarafından uygun şartları taşıyanlara burslu olarak yurt dışı yüksek lisans ve doktora yapma imkânı verileceği duyurusu yapıldı. Duyurunun ardından girdiği sınavlardan başarılı olunca burs almaya hak kazanan 39 kişi arasında yerini aldı."
Kavakcı Kan, cevap ve düzeltme metninde ise "ABD'ye doktoraya gittiğim tarihte zaten 2 yıldır İBB'de çalışmaktaydım" demişti.