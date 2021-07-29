2.5 milyon kadın KADES’le güvende

TBMM
Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, İçişleri Bakanlığı
'nın Kadın Acil Destek İhbar Sistemi
(KADES) uygulamasını 2 milyon 500 bin kadının telefonuna indirdiğini ve uygulamanın şiddeti önlemede etkili olduğunu belirtti.
ŞİDDETİN YÜZDE 70'I EV IÇINDE..
Kadınların gördüğü şiddetin yüzde 70'inin ev içerisinde olduğunu ifade eden Çalık, "Özellikle kadınlarımızın en korunaklı olduğu yerde ailenin ve evin içinde şiddet görmesi hepimizin yüreğini dağlıyor" dedi. Başkan Erdoğan tarafından geçen ay açıklanan kadına yönelik şiddeti önlemek için 4. eylem planını başlattıklarını söyleyen Çalık "Saha ziyaretlerimiz olacak. Uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları görmek adına tatbikatlar yaparak nerede ne aksıyor görelim. Ekim ayında saha ziyaretlerimizi yaparak raporumuzu tamamlamış olacağız" diye konuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde kadına yönelik şiddetin incelenmesi ve şube müdürlüklerinin kurulduğunu söyleyen Çalık kolluk kuvvetlerinin özel eğitimlere tabi tutulduğuna işaret etti.