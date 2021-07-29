3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı. İstanbul
'da ise PKK / KCK ve PYD / YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 8 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.