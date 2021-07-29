Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin AK Partili Belediyelere hamsmane tutumu artarak devam ediyor. İBB ekipleri 2 yıl önce Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi üzerine yerleştirdiği saksı ve ağaları sabah 04.00 sıralarında apar topar kaldırdı. Skandal olay sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptığı açıklamada İBB yönetimine tepki gösterdi. Yıldız'ın bugün öğlen saatlerinde İstiklal Caddesin'de düzenlediği basın toplantısının ardından İBB Başkanı Beyoğlu'na gelerek caddede yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında İBB Tv'ye "Sayın Beyoğlu Belediye Başkanı işine odaklanınca güzel işler yapıyor, siyasete girmesin" açıklaması yaptı.



Bu açıklama üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Partili Belediyelerin hizmetlerini engelleyen ve hizmet bekleyen vatandaşlara gerekli imkanı sunmayan İBB Başkanına bir kez daha tepki gösterdi. Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Sayın Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'na hoş geldiniz. İstiklal Caddesi'ne koyduğumuz saksı ve ağaçları gece saat 4'te kaldırdınız. Bugün yaptığım açıklamaya karşılık "Beyoğlu Belediye Başkanı işine odaklandığında güzel işler yapıyor, siyasete girmesin" gibi bir beyanda bulunmuşsunuz. Ben iki yıldır işime odaklandığım için İstiklal'de temizlik, güvenlik, kültürel etkinlik olmak üzere sayısız iş yaptık. Siz iki yıldır işinize odaklanamadığınız için İstiklal'de yürümek dışında tek bir hizmetinizin fotoğrafını gösteremezsiniz. Keşke işinize odaklanabilseydiniz, keşke İstanbul'a hizmete odaklanabilseydiniz. Biz sizin temizlik, güvenlik, etkinlik konusundaki açıklarınızı kapatmaya devam edeceğiz. Biz milletimize hizmet ederken siz siyaset ve algı yapmaya devam edebilirsiniz."