CHP’li başkana ‘nefret’ suçundan soruşturma

Mülteciler
ve yabancılara yönelik ayrımcı açıklamaları ve icraatlarıyla gündemden düşmeyen Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
hakkında Bolu Cumhuriyet
Başsavcılığı, 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından soruşturma başlattı. Göreve geldiğinden bu yana yabancı düşmanlığını körükleyen açıklamalarıyla gündeme gelen Özcan, son olarak yabancı uyruklu kişilerin su faturaları ile katı atık ücretlerine 10 kat zam yapacağını duyurmuştu. Partisi de dahil her kesimden gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Özcan hakkında sivil toplum kuruluşları suç duyurusunda bulunmuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularına ilişkin dilekçeleri işleme alarak Özcan hakkında "Görevi kötüye kullanma" ile "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Özcan, "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak" ifadelerini kullanmıştı.