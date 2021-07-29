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Haberler Gündem Haberleri CHP’li başkana ‘nefret’ suçundan soruşturma
Giriş Tarihi: 29.7.2021

CHP’li başkana ‘nefret’ suçundan soruşturma

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
CHP’li başkana ‘nefret’ suçundan soruşturma
Mülteciler ve yabancılara yönelik ayrımcı açıklamaları ve icraatlarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından soruşturma başlattı. Göreve geldiğinden bu yana yabancı düşmanlığını körükleyen açıklamalarıyla gündeme gelen Özcan, son olarak yabancı uyruklu kişilerin su faturaları ile katı atık ücretlerine 10 kat zam yapacağını duyurmuştu. Partisi de dahil her kesimden gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Özcan hakkında sivil toplum kuruluşları suç duyurusunda bulunmuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularına ilişkin dilekçeleri işleme alarak Özcan hakkında "Görevi kötüye kullanma" ile "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Özcan, "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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CHP’li başkana ‘nefret’ suçundan soruşturma
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