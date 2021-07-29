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Giriş Tarihi: 29.7.2021 13:37 Son Güncelleme: 29.7.2021 13:52

İstanbul'da aşılama tam gaz! Renk sarıya döndü

İstanbul'da aşılama tam gaz! Renk sarıya döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 1. doz Covid-19 aşısı uygulamasında yüzde 65 seviyesinin geçildiğini duyururken, bu rakamla birlikte aşı tablosunda İstanbul'un renginin turuncudan sarıya döndüğü açıkladı.

İstanbul'da Covid-19 aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul'da 1.doz aşıda yüzde 65'in geçildiğini söyledi.

İSTANBUL'DA HEDEF MAVİ RENK

Vali Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, bu rakamla birlikte aşı tablosunda İstanbul'un renginin turuncudan sarıya döndüğünü, hedefin mavi renk olduğunu belirtti.

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İstanbul'da aşılama tam gaz! Renk sarıya döndü
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