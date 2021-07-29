İstanbul'da aşılama tam gaz! Renk sarıya döndü

İstanbul'da Covid-19 aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul'da 1.doz aşıda yüzde 65'in geçildiğini söyledi.

İSTANBUL'DA HEDEF MAVİ RENK

Vali Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, bu rakamla birlikte aşı tablosunda İstanbul'un renginin turuncudan sarıya döndüğünü, hedefin mavi renk olduğunu belirtti.