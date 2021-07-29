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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

Pençe Harekâtı’nda şehit düşen Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Uzman Çavuş Sergen Güçlüer’i binler uğurladı. Şehit Özcücük’ü annesi asker selamı vererek uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) cenazesi memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi Özcücük'ün Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin annesi Fatma Özcücük, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne daha sonra şehit oğlunun tabutu başında asker selamı verdi. Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Nihat Özcücük'ü ise törene katılan protokol üyeleri teselli etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün cenazesi Asri Mezarlıktaki şehitliğe gözyaşları arasında defnedildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) cenazesi de memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

Şehit Güçlüer'in uzman çavuş olan 2 arkadaşı kuzenler Şahin Sarılmaz'ın 3 Haziran'da şehit olduğu, diğer Şahin Sarılmaz'ın da Güçlüer ile aynı çatışmada 100 metre mesafedeki farklı tepede görev yaptığı ortaya çıktı. Güçlüer'in arkadaşı iki Şahin Sarılmaz ile vatani görevi öncesi çektirdiği fotoğraf ise görenleri duygulandırdı. Şehidin Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi'ndeki birliğinde görev yaptığı, 3 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi.

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Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı
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