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Giriş Tarihi: 29.7.2021 17:47

Yangına özel harekatlı müdahale

ABBAS ÇAKAR
Yangına özel harekatlı müdahale

Kocaeli Körfez İlçesinde çıkan orman yangınında Kocaeli Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleride seferber oldu. İtfaiye ekiplerine destek olan PÖH ekipleri, bir yandan yangına müdahalede bulunurken, diğer yandan da yangından etkilenen canlıları kurtardı.

Kocaeli Körfez İlçesinde çıkan orman yangınına kısa sürede Orman Yangın ekipleri, İtfaiye ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri ile su tankerleri müdahalede bulundu. Yangının çevreye yayılmaması ve söndürülmesi için canla başla müdahalede bulunan orman, itfaiye ve belediye ekiplerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Özel Harekat Polis Ekipleride destek verdi.

TİPİOĞLU TEBRİK ETTİ

Yangın ile birlikte bölgeye intikal eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat Ekipleri bir yandan İtfaiyeve tankerlerdeki hortumları alarak yangının söndürülmesi için destek olurken, diğer yandan da yangından etkilenen canlıları bölgeden uzaklaştırdılar.

O anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu" Vatanın her karış toprağına yürekten bağlıyız. Körfez ilçemizde meydana gelen yangını kısa sürede söndürmek için seferber olan Şanlı Polis Özel Harekâtın yiğitlerini kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullanarak ekipleri tebrik etti.

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Yangına özel harekatlı müdahale
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