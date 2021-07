AK Partili belediyeler birbiriyle yarıştı... Manavgat için yeşil vatana fidan bağışı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında meydana gelen orman yangını sabotajlarına karşı fidan dikim seferberliği başlattı. Kabaktepe, yanan ormanları yeniden yeşillendirmek amacıyla İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerine fidan bağışı seferberliği çağrısında bulundu.



Kabaktepe'nin bu çağrısı anında karşılık buldu. AK Parti'nin yönettiği İstanbul'daki belediyeler Manavgat'a fidan bağışında birbirleriyle yarıştı. Manavgat'a fidan gönderen belediyeler ise şu şekilde:



*Başakşehir Belediyesi: Ormanlarımız yeniden hayat bulacak. Manavgat'ı eskisinden daha yeşil yapmak için gün birlik olma günü Başakşehir Belediyesi olarak 5 bin fidanla ciğerlerimize nefes olmak için desteğe hazırız.



*Arnavutköy Belediyesi: Bugün birlik olma günü ürkiye için dikilen her fidan, bir can diyoruz. Arnavutköy Belediyesi olarak 10 bin fidanla bu kampanyaya biz de destek oluyoruz.



*Çatalca Belediyesi: Yüz yıllar boyu acılar bizi hiç yıkamadı, tam aksine bizi birleştirdi ve güçlendirdi. Çatalca Belediyesi olarak tüm halkımız adına, yangın çıkan bölgelere 5 bin adet fidan bağışlıyoruz.



*Ümraniye Belediyesi: Doğa için, yeşil için, gelecek için birlik olma vakti. Ümraniye Belediyesi olarak, yangında yitirdiğimiz ormanlarımıza 10 bin fidan bağışlıyoruz. El ele olacağız, yaralarımızı birlikte saracağız.



*Kağıthane Belediyesi: Devletimiz tüm kurumlarıyla geleceğimizi korumak için mücadele veriyor. Cennet Vatan'ın bereketli topraklarını korumak için şimdi birlik olma vakti. Manavgat'ın ve ekolojik dengenin korunması için Kâğıthane Belediyesi olarak Hatay'da olduğu gibi 10 bin fidan bağışlıyoruz.



*Bahçelievler Belediyesi: Bir fidan, bir nefes, bir hayat… Yarınlarımıza nefes olmak için gün birlik olma günü Bahçelievler Belediyesi olarak 10 bin fidanla ciğerlerimize nefes olmak için desteğe hazırız.



*Bayrampaşa Belediyesi: Bu cennet vatan bizim. Şimdi ormanlarımızı yeniden yeşertmek için bir olma, ülkemizin akciğerlerine can olma vakti! Bayrampaşa Belediyesi olarak biz de varız, fidan kampanyasına 5 Bin fidan bağışında bulunuyoruz.



*Fatih Beledisi: İçimiz yandı, ciğerlerimiz yandı ama şimdi birlik olma vakti şimdi yeni nefesler kazandırma vakti. Fatih Belediyesi olarak kaybettiğimiz ormanlarımız için 5 bin fidan bağışında bulunuyoruz. Çünkü bu cennet vatan bizim, bu cennet vatan hepimizin.



*Bağcılar Belediyesi: Yurt edindiği toprağa 'ana' diyen bir millet olarak her bakımdan kayıplarımızı telafi edecek, yanan alanlarımızı fidanlarla donatacağız. Biz de varız ve Bağcılar Belediyesi olarak 20 bin fidan bağışlıyoruz.



*Çekmeköy Belediyesi: Manavgat'ta çıkan yangında ciğerlerimiz yandı. Çekmeköy Belediyesi olarak 6 bin adet fidan bağışlamaya hazırız.

*Üsküdar Belediyesi: Bu cennet vatan bizim. Üsküdar Belediyesi olarak yaralarımızı sarmak için bütün gücümüzle biz de varız diyor, kaybettiğimiz ormanlarımız için açılacak kampanyaya 20 bin fidan bağışlayacağımızı ilan ediyoruz.



*Zeytinburnu Belediyesi: Yüreklerimiz birlikte yandı, çaresini de birlikte bulacağız. İnsanlarımızın yaraları sarılacak, ormanlarımız yeniden hayat bulacak. Zeytinburnu Belediyesi olarak ağaçlandırma seferberliğine 5 bin fidanla katılacağız.



*Güngören Belediyesi: Manavgat ve diğer yerlerde meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 5 bin adet fidan desteğine hazırız.



*Sancaktepe Belediyesi: Devletimiz yangınların söndürülmesi için mücadele verirken biz de yarınlara umutla bakabilmek için Sancaktepe Belediyesi olarak 5 bin fidanla bu kampanyaya destek oluyoruz.



*Şile Belediyesi: Ormanlarımız daha da yeşil olacak, kuş cıvıltıları kulaklarımızda yankılanacak. Farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına inat, ağaç dikmeye devam ediyoruz ve Şile Belediyesi olarak 5 bin fidan bağışında bulunuyoruz.



*Pendik Belediyesi: Şüpheli yangınlarda kaybettiğimiz zümrüt yeşili ormanlarımıza el uzatanlar şunu bilsinler ki yeniden toprakla buluşturacağımız fidanları daha büyük ormana dönüştüreceğiz. Pendik Belediyesi olarak 5 bin fidanla bu kampanyaya nefes olmaya hazırız.



*Beyoğlu Belediyesi: Beyoğlu Belediyesi olarak 3 bin fidanla bu kampanyada olmaktan mutluluk duyacağız. Bize nefes, canlı dostlarımıza yuva olan ormanlarımız için el ele…



*Esenler Belediyesi: Ülkemizin dört bir yanındaki orman yangınlarına devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale ederken, ağaçlandırmada Avrupa'da 1. sırada olan ülkemize bu bağlamda katkı sağlamak için Esenler Belediyesi olarak Esenler halkı adına 7 bin 500 fidan bağışı yapıyoruz.



*Sultanbeyli Belediyesi: Ülkemizin akciğerleri; ormanlarımız her daim yeşil kalsın diye yangın bölgesinde, ağaçlandırma çalışmalarına 5 bin adet fidan bağışı yapıyoruz.



*Beykoz Belediyesi: Ciğerimiz yandı ama hep yaptığımız gibi yine el ele vererek yaralarımızı saracağız. Bu cennet vatana nefes olmak için birlik olma vakti diyoruz ve orman yangınlarının izlerini kısa sürede silebilmek için Beykoz Belediyesi olarak 10 bin fidan bağışlıyoruz.



*Eyüpsultan Belediyesi: Eyüpsultan Belediyesi olarak, başta Manavgat olmak üzere yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için 10 bin fidan bağışlamaya hazırız. Ciğerlerimizi yakan yangına karşı birlik olma vakti.



*Gaziosmanpaşa Belediyesi: Bu cennet vatan bizim! Biriz ve diriyiz. Ciğerlerimiz yeniden nefes alacak, ormanlarımız yeniden yeşile boyanacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak yanan ağaçlarımızın yerine dikmek üzere 7 bin fidan bağışında bulunuyoruz.



*Sultangazi Belediyesi: orman yangını ile mücadele ediyorken güzelliklerimizin de kaybolmamasını istiyoruz. Bu nedenle yangın bölgesindeki yeniden ağaçlandırma çalışmaları için 6 bin adet fidan bağışlamaya hazırız!



*Tuzla Belediyesi: Tuzla Belediyesi olarak başta Manavgat olmak üzere yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için 5 bin fidan bağışlamaya hazırız. Ateşi silah yapanlar bilsinler ki bu millet bir orman gibi kardeşçesine dayanışmaya devam edecektir.