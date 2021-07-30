Akseki'deki orman yangınında son durum! Yerleşim yerlerine 200 metre mesafede...

"KÖYÜN TAHLİYESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM"

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde de dün başlayan yangının yer yer devam ettiği kaydedildi. Sarp bölgedeki yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı noktalarda oturanların tahliyesine yönelik hazırlıklar yapıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangınla ilgili, "İlçe kaymakamımızla beraber mahallemizin yukarı yerleşkesine gittik. Yangın, yerleşkenin 1 kilometre yakınına kadar yaklaşmış. Jandarma köyde teyakkuz hâlinde. İnşallah mecbur kalınmaz. Mecbur kalınırsa köyün tahliyesi için hazırlıklar tamamlandı. Ekipler, Balkaya yakınlarında yani yangının yukarı kısmında çalışmalara hız verdi. Değerli dostlar, dua edin. Bu dağ daha önce 5 canımızı şehit etti. Yeni canlar yanmasın" paylaşımında bulundu.