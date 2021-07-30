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Haberler Gündem Haberleri Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı ile ilgili yeni gelişme! Ev hapsine savcılık itiraz etmişti...
Giriş Tarihi: 30.7.2021 16:58 Son Güncelleme: 30.7.2021 17:05

Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı ile ilgili yeni gelişme! Ev hapsine savcılık itiraz etmişti...

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı ile ilgili yeni gelişme! Ev hapsine savcılık itiraz etmişti...

Son dakika haberine göre; Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 58. Topçu ve Füze Okulu Konutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan ve ‘konutu terketmeme’ adli kontrolü ile serbest bırakılan K.Y.Ü’nin kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazın üzerine K.Y.Ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde K.Y.Ü isimli şahıs, yangın çıkarmaya çalıştığı sırada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında K.Y.Ü'nün daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu kaydedilerek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmasına devam edildiği bildirilmiş, 'Kamu malına zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'konutu terketmeme' adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

K.Y.Ü'nün serbest bırakılmasının ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı karar itiraz etti. İtirazın üzerine Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğince itirazın kabulüne ve zanlının tutuklanmasına karar verildi.

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Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı ile ilgili yeni gelişme! Ev hapsine savcılık itiraz etmişti...
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