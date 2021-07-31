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Giriş Tarihi: 31.7.2021 16:24

Marmaris yangınına Azerbaycan'dan destek

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris yangınına Azerbaycan'dan destek

Marmaris’teki yangınla mücadeleye kardeş ülke Azerbaycan’dan destek geldi. Azeri yangın söndürme ekibi alevlerle mücadeleye hemen başladı.

Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve kontrol altına alınamayan yangına destekler sürüyor. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadele başladı. Paniğe neden olan yangın yüzünden yerleşim yerleri tahliye edilmeye başlandı. Yeryüzü cennetinde tam bir kaos yaşanıyor. Yangın, İçmeler, Bayır Osmaniye, Orhaniye, ve Turunç bölgesine kadar ulaştı. Tamamen duman altında kalan Marmaris'te nefes almak güçleşti.

Marmaris'teki yangının 3'üncü gününde kardeş ülke Azerbaycan'dan destek ekip geldi. Gelen yangın söndürme ekibi mahallerdeki alevlerle mücadeleye başladı.

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Marmaris yangınına Azerbaycan'dan destek
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