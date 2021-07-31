Marmaris yangınına Azerbaycan'dan destek

Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve kontrol altına alınamayan yangına destekler sürüyor. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadele başladı. Paniğe neden olan yangın yüzünden yerleşim yerleri tahliye edilmeye başlandı. Yeryüzü cennetinde tam bir kaos yaşanıyor. Yangın, İçmeler, Bayır Osmaniye, Orhaniye, ve Turunç bölgesine kadar ulaştı. Tamamen duman altında kalan Marmaris'te nefes almak güçleşti.

Marmaris'teki yangının 3'üncü gününde kardeş ülke Azerbaycan'dan destek ekip geldi. Gelen yangın söndürme ekibi mahallerdeki alevlerle mücadeleye başladı.