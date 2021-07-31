Otel sahipleri ve veterinerler SABAH'a konuştu

Manavgat'ta yangında zarar gören hayvanların maddi ve manevi her türlü ihtiyacını karşılayan Veteriner Hekim Atilla Sargın gündür canla başla mücadele ettiklerini ve mücadeleye de devam edeceklerini belirtti.

BERK ALKAN: "BU SENE PARA KAZANMAYALIM AMA VATANDAŞLARIMIZA YARDIM EDELİM"

SABAH'a konuşan Berk Alkan şunları söyledi: "Şu anda 92 kişiye konaklama imkanı sağlıyoruz. Burada ikamet eden ve yangından dolayı evini boşaltmak zorunda olan vatandaşlar kalıyor. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yeme-içme imkanı da sağlıyoruz. Vatandaşların moralleri bozuk. Bizi daha çok kişi aradı. Yetişemiyoruz. İmkan olsa 200 kişi daha alırdım ama maalesef kapasitemiz doldu. Beni gece üçe dörde kadar aradılar. İnsanlar kalacak yer arıyor. Hatta bir vatandaş beni arayıp bebeğim var. Biz sokakta kalmak istemiyoruz. Çocuğumu eşimi alın ben kapıda kalırım dedi. Önerebileceğimiz başka otelde yok. Bilsem başka otellere yönlendireceğim. Bizim halkımız o kadar duyarlı ki beni birçok insan aradı. Biz para göndermek istiyoruz dediler. Ben böyle bir şey talep etmiyorum. Gerek yok, dua edin yeter. Dedim. Halkımızın duyarlılığı çok hoşuma gitti. Samsun'dan Bitlis'ten aradılar. Afet devam ediyor. İnsanlar tahliye ediliyor. Diğer otelci arkadaşlarımızın da buradaki mağdur vatandaşlara yardım etmesi gerekiyor. Bu sene para kazanmayalım ama vatandaşlarımıza yardım edelim."

ATİLLA SARGIN: "ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ"

Yangında zarar gören hayvanların maddi ve manevi her türlü ihtiyacını karşılayan Veteriner Hekim Atilla Sargın: "3 gündür Antalya Manavgat bölgemizde hayvanlara sahip çıkıyoruz. Bu hem mesleki hem de vicdani bir sorumluluktur. Tüm bölgemizdeki yangından zarar gören hayvanların tedavisini ücretsiz olarak yapma kararı verdik. Bildiğiniz gibi yangından dolayı çok fazla hayvanımızı kaybettik. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Bundan sonra da elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Bu bağlamda tüm Türkiye'nin her yerinden gelen destekler için de teşekkür ediyorum." dedi.