Son dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: 101 yangının 91'i kontrol altına alındı

"GELECEĞE NEFES OLUYORUZ"

Ormanların el birliğiyle korunmasının önemine işaret eden Pakdemirli, Türkiye'de pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan fidan kampanyalarına da değindi.

2019'da vatandaşların, "Geleceğe Nefes" kampanyası ile 1 günde 13 milyonu aşkın fidanı Orman Genel Müdürlüğü kanalı ile toprakla buluşturduğunu hatırlatan Pakdemirli, şu açıklamayı yaptı: "Dün de bugün de Türkiye'de ormanlık alanlara fidan dikme yetkisi sadece Orman Genel Müdürlüğündedir. Ülkemizdeki tüm sivil toplum örgütlerinin, kurum ve kuruluşlarının yaptığı fidan bağışlarının dikimi geçmişte de bugün de sadece Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Birkaç gündür bazı vakıf ve derneklerin yaptığı fidan dikim kampanyalarında toplanan bağışların Orman Genel Müdürlüğüne aktarılması sanki bugüne kadar yapılan uygulamadan farklı ve yeni bir durummuş gibi tartışılmakta ve 1 günde Orman Genel Müdürlüğüne 13 milyon fidanı emanet eden halkımızın kafasında soru işaretleri yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de hangi kanaldan hangi kurum üzerinden fidan bağışlanırsa bağışlansın, bu fidanlar en güvenli eller olan Orman Genel Müdürlüğümüzün vefakar personeli tarafından geleceğe nefes olmaları için kullanılmaktadır."