101 yangından 91’i kontrol altına alındı

Türkiye
'nın
çeşitli bölgelerinde devam eden 101 orman yangınından 91'i kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "28- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 101 orman yangınının 91'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biri" ifadelerine yer verdi. Bakan Pakdemirli paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana
'da 1, Antalya
'da 3, Mersin
'de 3, Muğla
'da 2, Osmaniye
'de 1 yangının devam ettiğini de belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da orman yangınlarının çıktığı 5 ilde hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kurum, "Manavgat'ta 1046 binada 333 konut, 11 ticarethane, 63 ahır ve 153 diğer hane, toplam 560 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi. ANKARA
Yangın felaketine psikososyal destek
AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, orman yangınlarının etkili olduğu illerde uzman ekiplerle birçok vatandaşa psikososyal destek sağlandığını açıkladı. Bakan Yanık, acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla vakıflara toplam 10 milyon lira kaynak aktaracaklarını belirtti. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, "Bugüne kadar 407 haneyi ziyaret ettik. 856 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdik" dedi. Dilan KAYA / SABAH