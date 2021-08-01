Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu verileri merak konusu oluyor. 1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin 1 Ağustos korona tablosu verileriyle en son Türkiye corona virüs tablosu bilgileri "1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 1 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site aracılığıyla 1 Ağustos koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 1 Ağustos korona tablosu verileri şöyle;