SON DAKİKA | 1 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineledi, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.