Son dakika: 3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor

Geçen günlerde Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde mücadele son hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada çıkan yangınlardaki son durumu paylaştı. Buna göre son 5 günde Türkiye'de çıkan 119 orman yangını kontrol altına alındı.
YANGINLARA MÜDAHALELER SÜRÜYOR
Yangının devam ettiği iller ise Muğla, Antalya ve Tunceli oldu. Bakan Pakdemirli buradaki yangınlara müdahalenin sürdüğünü aktardı ve "An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.
MUĞLA'DA ALEVLER KORKUTUCU BOYUTTA
Yangınların en çok etkili olduğu il ise Muğla oldu. Özellikle Marmaris ve Bodrum'da çıkan yangınların boyutu tedirgin edici seviyelere ulaştı. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.
MAZI VE GÖKPINAR TAHLİYE EDİLDİ
Çıkan bu yangınların ardından Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde de yangın çıktı. Kızılçam ağaçlarıyla çevrili olan ormanlık alandaki alevler kısa sürede büyüyerek Bodrum'a kadar ulaştı. Yetkililer Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerini boşalttı. Yangına müdahale eden ekipler alevlerin iki mahalleye gelmesinin önüne geçti.
AŞAĞI MAZI'DA YOLLAR KAPANDI, ALEVLER EVLERE ULAŞTI
Havanın kararmasıyla birlikte alevler Çökertme ve Ören mahallelerine yöneldi. Ters esen rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, rüzgar nedeniyle yangının yöne Mazı Mahallesi'ne döndü. Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapanırken, yangın evlere kadar ulaştı.
MARMARİS - DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu.
KAVAKLIDERE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada ise Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.