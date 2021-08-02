88 yaşındaki yangın mağduru, Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Süleyman Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem 'geçmiş olsun' dileklerini iletti, hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi. Elvan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp Küçük ile görüştürdü. Küçük'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah" dedi.