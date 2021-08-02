Ünlü baklavacıdan 'Silahımı geri ver' davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından geçen yıl FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON ve üye şirketlere yönelik soruşturmalar başlatılmıştı. TUSKON'a yönelik Ağustos 2016'da yapılan operasyonda Güllü'nün de aralarında bulunduğu birden fazla iş adamı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.Güllü, gözaltına alındığında evinde bulunan ruhsatlı tabancasını muhafaza etmesi için uzun yıllardır evinin işlerini yapan hizmetli İkbal Ayar'a teslim etti. Aradan 3 yıl geçti. Güllü, hizmetlisine verdiği tabancasını geri istedi. İddiaya göre, 52 yaşındaki hizmetli kadın Güllü'ye silahını iade etmediği gibi aylarca çeşitli bahanelerle iş insanını oyaladı.

'SİLAHIMI GERİ VER' ŞİKAYETİ

Güllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak silahını uhdesinde tutan hizmetlisinden şikayetçi oldu. İş insanının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ayar, kendisine atılması için bazı eşyaların verildiğini bu eşyaların arasında silah olmadığını, Güllü'den silah teslim almadığını beyan ederek suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında iş insanının yanında çalışan bir diğer görevli, silahın Ayar tarafından teslim alındığını ifade etti.Savcılık yürütülen soruşturma sonunda kendisine teslim edilerek saklaması ve muhafaza etmesi için verilen silahı iş insanına iade etmeyerek suç işlediği gerekçesiyle hizmetli hakkında dava açıldı. 'Güveni Kötüye Kullanma suçundan' 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen Ayar, ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.