150 yangının 137’sını kontrol altına aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürdü. Açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Son 5 günde 150 yangından 137'sini kontrol atına aldık, 13'ü devam ediyor. Ayrıca 78 kırsal yangına da teşkilatımız müdahale etti. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150'nin üzerinde iş makinesi ve 5 bin 200 personelle müdahale ediyoruz. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde, rüzgâr çok hızlı esiyor, nem de son derece düşük. Yarın (bugün) tüm zamanların en düşük nemi ile -yüzde 8- karşı karşıya kalacağız. 5 tonun üstünde su atan uçakları tercih ediyoruz.
Hâlâ uçaklar gelmeye devam ediyor" dedi. Bakan Soylu ise "Devletin bütün kurumları, tüm yangınların söndürülebilmesi için büyük çaba sarf ediyor. Bir milletvekili, 'Geldim bir tane ormancı göremedim' demiş. Göremezsin tabii, hepsi ormanda ve alevlerin içinde savaşıyor. Dün 13 ormancı yangının içerisinden alındı. İki selfie çekmekle yangın söndürülmüyor. Muğla
'da, 8 yerleşim yeri tamamen, 5 yerleşim yeri kısmen boşaltıldı. 70'in üzerinde konut kullanılmaz hale geldi. 10 bin vatandaşımızı tahliye ettik" diye konuştu.