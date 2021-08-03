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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:01

154 yangından 145’i kontrol altında!

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
154 yangından 145’i kontrol altında!

Orman Genel Müdürlüğü 28 Temmuz’dan bu yana 38 ilde 154 ayrı noktada meydana gelen yangınlardan 145’inin kontrol altına alındığını 4 ilde 9 yangının ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

28 Temmuz-3 Ağustos 2021 Tarihli Orman Yangınları Detay Durumu

Sıra
No

İl

İlçe

Sayısı

Durumu

Devam eden Yangının ilçesi

1

Adana

23

Kontrol altında

2

Osmaniye

5

Kontrol altında

3

Antalya

18

2 yangın devam ediyor.

Manavgat, Gündoğmuş

4

Mersin

9

Kontrol altında

5

Muğla

13

5 yangın devam ediyor.

Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere Milas, Yılanlı

6

Uşak

1

Kontrol altında

7

İzmir

11

Kontrol altında

8

Kayseri

Yahyalı

1

Kontrol altında

9

K.Maraş

9

Kontrol altında

10

Edirne

Keşan

1

Kontrol altında

11

Kütahya

3

Kontrol altında

12

Balıkesir

5

Kontrol altında

13

Kilis

Merkez

1

Kontrol altında

14

Kocaeli

2

Kontrol altında

15

Kastamonu

6

Kontrol altında

16

Sakarya

3

Kontrol altında

17

İstanbul

3

Kontrol altında

18

Hatay

İskenderun

3

Kontrol altında

19

Bursa

3

Kontrol altında

20

Diyarbakır

2

Kontrol altında

21

Karaman

Merkez

1

Kontrol altında

22

Manisa

Salihli

7

Kontrol altında

23

Bingöl

Kiğı

1

Kontrol altında

24

Kırklareli

Vize

2

Kontrol altında

25

Bilecik

Merkez

1

Kontrol altında

26

Şanlıurfa

Eyyübiye

1

Kontrol altında

27

Aydın

Söke

1

Kontrol altında

28

Bitlis

2

Kontrol altında

29

Çanakkale

2

Kontrol altında

30

Çorum

3

Kontrol altında

31

Samsun

Bafra

1

Kontrol altında

32

Isparta

Sütçüler

2

1 Yangın devam ediyor

Sütçüler

33

Tunceli

Hozat

1

Kontrol altında

Hozat

34

Çankırı

2

Kontrol altında

35

Denizli

Güney

2

1 Yangın devam ediyor

Güney

36

Giresun

Alucra

1

Kontrol altında

37

Adıyaman

Gerger

1

Kontrol altında

38

Şırnak

Merkez

1

Kontrol altında

Toplam Orman Yangını

154

145 yangın Kontrol altında, 9 yangın devam ediyor

Beş gün içerisinde 91 Adet Kırsal Alan/ Ziraat yangınına müdahale edilmiştir.

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154 yangından 145’i kontrol altında!
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