154 yangından 145’i kontrol altında!

|
28 Temmuz-3 Ağustos 2021 Tarihli Orman Yangınları Detay Durumu
|
Sıra
|
İl
|
İlçe
|
Sayısı
|
Durumu
|
Devam eden Yangının ilçesi
|
1
|
|
23
|
Kontrol altında
|
|
2
|
|
5
|
Kontrol altında
|
|
3
|
|
18
|
2 yangın devam ediyor.
|
Manavgat, Gündoğmuş
|
4
|
Mersin
|
|
9
|
Kontrol altında
|
|
5
|
Muğla
|
|
13
|
5 yangın devam ediyor.
|
Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere Milas, Yılanlı
|
6
|
Uşak
|
|
1
|
Kontrol altında
|
|
7
|
İzmir
|
|
11
|
Kontrol altında
|
|
8
|
Kayseri
|
Yahyalı
|
1
|
Kontrol altında
|
|
9
|
K.Maraş
|
|
9
|
Kontrol altında
|
|
10
|
Edirne
|
Keşan
|
1
|
Kontrol altında
|
|
11
|
Kütahya
|
|
3
|
Kontrol altında
|
|
12
|
Balıkesir
|
|
5
|
Kontrol altında
|
|
13
|
Kilis
|
Merkez
|
1
|
Kontrol altında
|
|
14
|
Kocaeli
|
|
2
|
Kontrol altında
|
|
15
|
Kastamonu
|
|
6
|
Kontrol altında
|
|
16
|
Sakarya
|
|
3
|
Kontrol altında
|
|
17
|
İstanbul
|
|
3
|
Kontrol altında
|
|
18
|
Hatay
|
İskenderun
|
3
|
Kontrol altında
|
|
19
|
Bursa
|
|
3
|
Kontrol altında
|
|
20
|
Diyarbakır
|
|
2
|
Kontrol altında
|
|
21
|
Karaman
|
Merkez
|
1
|
Kontrol altında
|
|
22
|
Manisa
|
Salihli
|
7
|
Kontrol altında
|
|
23
|
Bingöl
|
Kiğı
|
1
|
Kontrol altında
|
|
24
|
Kırklareli
|
Vize
|
2
|
Kontrol altında
|
|
25
|
Bilecik
|
Merkez
|
1
|
Kontrol altında
|
|
26
|
Şanlıurfa
|
Eyyübiye
|
1
|
Kontrol altında
|
|
27
|
Aydın
|
Söke
|
1
|
Kontrol altında
|
|
28
|
Bitlis
|
|
2
|
Kontrol altında
|
|
29
|
Çanakkale
|
|
2
|
Kontrol altında
|
|
30
|
Çorum
|
|
3
|
Kontrol altında
|
|
31
|
Samsun
|
Bafra
|
1
|
Kontrol altında
|
|
32
|
Isparta
|
Sütçüler
|
2
|
1 Yangın devam ediyor
|
Sütçüler
|
33
|
Tunceli
|
Hozat
|
1
|
Kontrol altında
|
Hozat
|
34
|
Çankırı
|
|
2
|
Kontrol altında
|
|
35
|
Denizli
|
Güney
|
2
|
1 Yangın devam ediyor
|
Güney
|
36
|
Giresun
|
Alucra
|
1
|
Kontrol altında
|
|
37
|
Adıyaman
|
Gerger
|
1
|
Kontrol altında
|
|
38
|
Şırnak
|
Merkez
|
1
|
Kontrol altında
|
|
Toplam Orman Yangını
|
154
|
145 yangın Kontrol altında, 9 yangın devam ediyor
|
Beş gün içerisinde 91 Adet Kırsal Alan/ Ziraat yangınına müdahale edilmiştir.