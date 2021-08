Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli yangın bölgesinde

Kavaklidere'de anız yangını sonucu meydana gelen orman yangını bugün itibariyle kontrol altına alınırken bölgeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yatağan Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz, Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan, Metin Yavuz, Cemal Bekle ve Ahmet Ceylan gelerek incelemelerde bulundu.

Yangında can kaybı yaşanmazken 3 adet bahçeli ev zarar gördüğü öğrenildi. Kavaklıdereli vatandaşları dinleyen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Her türlü desteği vereceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu.

Kavaklıdere'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor. Yangın, Nebiler ve Harmanbelen Mahallelerinin ardından Menteşe Mahallesinde etkili oldu. tahliye ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait, yangın söndürme işçileri ve araçları havadan ve karadan alevlerle mücadele ediyor.



TÜM İMKANLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgelerinde vatandaşlarla buluştu. Pakdemirli ve Soylu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Muğla Kavaklıdere'ye bağlı Ortaköy, Nebiler ve Menteşe Mahallelerinde hemşehrilerimizle bir aradayız. Devletimizin tüm imkanlarıyla, yangından etkilenen, zarar gören hemşehrilerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.