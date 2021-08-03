DEAŞ'ın tekel bayisi saldırısında 'Yalnız Kurt' detayı

Davanın gerekçeli kararında, güvenlik kamera görüntüleri, sanıktan ele geçirilen materyaller, sanığın terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen işaret ve sembollerle çatışma bölgelerinde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflarının tespit edilmesi ile savcılık ve mahkeme aşamasında alınan ifadeler doğrultusunda sanık Ahmet Sılaybi'nin terör örgütü adına faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Kararda, sanığın mahkemedeki ifadesinde saldırıyı DEAŞ terör örgütü adına yapmadığını, küçük yaşlarda ailesi içerisinde babasının alkol kullanarak annesini dövmesi nedeniyle yaşadığı travmaya bağlı olarak alkol satan iş yerinde eylem yapmayı planladığını söylediği belirtildi. Ancak, sanığın polis ve savcılıktaki ifadeleri ile elde edilen delillerle terör örgütü adına faaliyet gösteren ve 'Yalnız Kurt' diye tabir edilen bombacı olduğu belirtildi.

GEREKÇELİ KARARDA DETAYLAR

Gerekçeli kararda, sanığın bu nedenle 'Devletin Birliği ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozma' suçu ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlikeli madde bulundurma ve taşıma' ile 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırıldığı kaydedildi. Gerekçede, diğer tutuklu sanıklar Bayram Selvi, Muhmut Sılaybi ve Raad Malik Al Casen'in saldırı ile bağlantılarının tespit edilemediği; ancak sanık Ahmet Sılaybi ile bağlantıları nedeniyle 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırıldıkları belirtilen gerekçeli kararda, 11 sanığın ise delil yetersizliğinden tüm suçlardan beraatine karar verdiği aktarıldı.

Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine, 29 Ekim 2019'da el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, saldırı failinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı olan Ahmet Sılaybi olduğu belirlenmiş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Savcılık, 4 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ihlal' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından, 11 sanık hakkında ise 'Terör örgütü üyeliği' suçundan dava açmıştı. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Haziran'da görülen karar duruşmasında, saldırıdan sorumlu sanık Ahmet Sılaybi, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ömür boyu, 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Tehlikeli madde bulundurma ve taşıma' suçundan 8 yıl 4 ay ve 'Mala zarar verme' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Tutuklu diğer 3 sanığa ise 'Terör örgütü üyeliği' suçundan ceza veren mahkeme, tutuksuz 11 sanığın da beratine karar vermişti.