Erdoğan, evi yanan yaşlı adam ile telefonla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, Mersin Aydıncık
ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören 88 yaşındaki Süleyman Küçük
'ü ziyaret etti. Elvan, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı aradı. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah" dedi. Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar" ifadesini kullandı. AA