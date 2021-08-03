Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

Türkiye gündeminde yer alan konuların Başkan Erdoğan liderliğinde görüşüldüğü ve karar alındığı kabine toplantısına ilişkin detaylar merak konusu olarak Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, tarihi belli oldu mu? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine toplantısına ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;