Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

Türkiye gündeminde yer alan konuların Başkan Erdoğan liderliğinde görüşüldüğü ve karar alındığı kabine toplantısına ilişkin detaylar merak konusu olarak Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, tarihi belli oldu mu? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Kabine toplantısına ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;
2 Ağustos Pazartesi günü yapılması beklenen ancak yaşanan yangın olayları sebebiyle ertelenen kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yeni kabine toplantısında artış eğilimi gösteren corona virüsü vaka sayılarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenenler arasında yer alıyor.