Kahraman Şahin'i babası anlattı! Baba Ali Akdemir: "Vatan ve bayrak sevgisiyle büyüdü"

Marmaris'te çıkan orman yangınında yangın söndürme personeline su ve ayran taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in(25) ön otopsi raporunda yoğun dumandan zehirlendiği belirlendi. Baba Ali Akdemir, oğlunun vatan ve bayrak sevgisiyle büyüdüğünü anlattı. Oğlunun daha önce de Hakkari'de mayın patlamasında yaralandığını belirten baba, "Oğlum o zamanlar da 'Gerekirse vatan için şehit olurum' derdi" şeklinde konuştu.
Eşinden ayrı yaşayan Şahin Akdemir, Marmaris'teki yangının ilk gününde diğer vatandaşlar gibi söndürme çalışmalarına kahramanca destek vermiş, İçmeler mevkiinde söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine motosikletiyle içme suyu götürürken alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirmişti.
"VATAN SEVDALISIYDI"
Akdemir'in ön otopsi raporunda dumandan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. SABAH'a konuşan baba Ali Akdemir, oğlunun toprak, vatan ve bayrak sevgisi ile büyüdüğünü söyledi.
Oğlunun askerliğini şoför olarak Hakkari'de yaptığını anlatan baba Akdemir, Şahin'in kullandığı arabanın mayının üzerinden geçtiğini ve Şahin'in bu saldırıda yaralandığını aktararak "Şahin 2016 yılında askerliğini yaptığı sırada zırhlı araçla mayının üzerinden geçti. Yaralandı, bağırsaklarından ameliyat geçirdi. Oğlum orada, 'gerekirse vatan için şehit olurum' dedi. Burada da ormanın içinde hayvanlar, orman yanmasın diye devletin memuruna yardım götürürken yoğun dumanda boğularak şehit oldu" diye konuştu.