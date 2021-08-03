Son dakika! Bakan Akar'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Tüm imkanlar seferber edildi

"Barışçıl yol ve yöntemlerle diyalog içinde, siyasal çözümlerle Türk-Yunan sorunlarının, Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki problemlerin çözülmesini istiyoruz. Bunda son derece samimiyiz. Bunun da Yunan komşularımız tarafından bir an önce anlaşılmasını istiyoruz. Maalesef Yunanistan hâlâ provokasyonlara, hukuk dışı ve saldırgan söylemlere devam ediyor. Bunlardan bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz. Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla ne ikili ilişkilerle ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor. Yunanlı siyasilerin bu söylemlerinin ruh hâllerini, karakterlerini göstermesi bakımından önemli bir ipucu olduğunu ifade etmek istiyorum."

KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Yunanistan'ın altına imza attığı anlaşmaları dahi göz ardı ettiğini vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Komşumuz, hem çoklu uluslararası hem ikili anlaşmaları göz ardı ederek saldırgan tutumunu ve provokasyonlarını sürdürmeye çalışıyor. Bunun kabul edilmesi mümkün değil.

Bu çerçevede üçüncü tarafların da bu stratejik körlükten vazgeçip gözlerini açmaları, tarafsız, objektif olmalarını beklemek de bizim hakkımız. Maalesef bu konuda bir sıkıntı var. Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmalara aykırı hareketleri her seferinde göz ardı ediliyor, Türkiye'nin doğru yaptığı işler çarpıtılarak Türkiye'nin aleyhine kullanılmak isteniyor. Üçüncü tarafların artık bu davranıştan vazgeçip Yunanistan'ı, Doğu Akdeniz'i, Ege'yi, Kıbrıs'ı bahane ederek kendi emelleri için gerçekleştirdikleri birtakım operasyonlardan vazgeçmelerini bekliyoruz."