Muğla Marmaris
'teki yangının en çok etkilediği mahallelerden birisi Osmaniye
oldu. Alev çemberinde kalan Osmaniye mahallesi ve Marmaris arasındaki ormanlık alan kilometrelerce alevlere teslim olurken, bazı evler küle döndü. Bölgede yaşayan vatandaşlar yangınla etkin şekilde mücadele ederken, Marmaris'in meşhur kızılçam ormanları da neredeyse tamamen yandı. Yangından en çok etkilenen diğer bir nokta da Hisarönü
oldu. Vatandaşlar 5 litrelik bidonlarla su taşıyarak alevleri söndürmeye çalışırken, yangının yaklaşma ihtimaline karşı hortumlarla evlerin duvarlarını ıslattılar. SABAH
muhabiri Mevlüt Hasgül
o anları şöyle anlattı: "Foto muhabiri Saffet Azak
ile hem alevlerle mücadeleyi takip ettik hem de çalışmalara destek verdik. Alevlerin sıcaklığı saçımızı yakıyor, uzun süre aynı bölgede kalamıyorduk. 'Adeta cehennem burası' derken, arka kısımda bulunan alevlerin hızla yerleşim yerine indiğini görüp oraya gittik. Alevleri hemen dibimizdeydi... Bu sırada tankerden uzatılan hortumu taşıyarak alevlerin 50 metreyi bulduğu noktalara su ulaştırdım. Hisarönü'nde devam eden 3 yangının ortasında kalarak yoğun dumana maruz kaldık. Yine vatandaşlar tarafından getirilen ayran, su ve yiyecekler sayesinde de direncimizi koruduk. Yeşilin griye dönüşünü çaresizce seyrettik. Helikopterler, uçaklar, arazözler, su tankerleri, hepsi ama hepsi ortak bir amaç için çabalıyor. Evinin yanmaması için çabalayanları, günlerce uykusuz kalarak yangın söndürme çalışmalarına katılanları ve "Bu sefer bu evi yaktırmayacağız" diyen askerleri hiç unutmayacağım." Saffet Azak ise şunları söyledi: "Yangın dağın tepesinde olduğu için sadece helikopterler müdahale edebiliyordu. Havanın kararmasıyla adeta cehennemi yaşadık. Gökyüzünün kızıllığı içimizi yakıyordu. Alevler yaklaştıkça bölgedeki vatandaşlar da hortumlarla ağaçları sulayarak yangının önüne geçmek için mücadele ediyordu. Alevlenen ağaçlardan gelen kül ve kıvılcımlar çok yakınlaşmamıza izin vermedi. Mahallenin gönüllü gençlerinin getirdiği su ve ayran direncimizi korumamıza katkı sağladı. Vatandaşlar 7'den 70'e kenetlenerek sabaha kadar alevlere karşı bir büyük mücadele sürdürdü."