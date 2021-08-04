Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde

Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarını geçtiğimiz haftalarda TBMM'de kabul edilen Turizm Teşvik Kanunu
'na bağlayarak yanan yerlere otel yapılacağı iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tepki gösterdi. Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu, uzun yıllar Meclis
'te grup başkanvekilliği, TBMM en önemli komisyonlarından biri olan Plan Bütçe
Komisyonu üyeliği yaptı. 20 yıldır milletvekilliği dahil önemli görevlerde bulunmuş bir kişinin halen yasama uzmanlığını öğrenememesi çok üzücü bir durum. Türkiye'nin 2. büyük partisinin Genel Başkanı'nın bilerek ya da bilmeden bu konuyu söylemesi büyük bir zafiyetin, bilgi birikiminin olmadığının en önemli göstergesi. Eğer bilerek söylüyorsa açıkça bir provokasyonun içerisinde" ifadelerini kullandı. Elitaş, şunları söyledi: "Gezi Parkı
olaylarını ağaç sevgisi gibi iyi niyetli göstermeye çalışmışlardı. Ancak onun arkasında bir kalkışma, bir darbe girişimi olduğu açıktı. Bugün de sosyal medyada bir tarafta hükümetin zafiyeti varmış gibi gösterme çabaları diğer yanda Kılıçdaroğlu'nun 1982 yılından beri var olan bir yasayı sanki bugün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
'na devredildiğini iddia etmesi akıl dışıdır."