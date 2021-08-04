Temizlikçinin iftirasına uğradığı iddia edilmişti! Cinsel saldırıdan 13 yıla kadar hapsi istendi!

İstanbul Kadıköy'de muayenehanesi bulunan diş hekimi İsmail Beker'in (70) yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen Münire Saparaboye balkona çıkarak, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girince binanın girişine kadar kadınla birlikte inen Beker, yaklaşık 15 kişinin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Darp edilen Beker, aldığı darbelerle yere yığılırken polisin olaya müdahalesiyle muayenehanedeki kameraların incelenmesi sonucu Beker'in suçsuz olduğu iddia edilmişti.
İŞTEN AYRILMAK İSTEMİŞ
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede müştekinin şüphelinin yanında işe başladığı, kalacak yeri olmadığı için şüpheliyle aynı evde kaldığı, bunun için temizlik şirketinin yetkilisiyle görüştüğü ve 4500 TL para alacağı, şüphelinin ise kendisine parasını ödemediği ve bundan dolayı müştekinin işten ayrılmak istediği aktarıldı.
PARASINI ALMAK İÇİN GERİ GELMİŞ
Olay günü müştekinin parasını alarak gitmek istediğinin belirtildiği iddianamede müştekinin telefona aldığı ses kaydını şüpheliye dinletmek istemesinin üzerine şüpheli diş doktorunun müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu, bunun üzerine ise müştekinin balkona kaçarak 'yetişin bana tecavüz ediyorlar' şeklinde bağırdığı açıklandı.
'ŞİRKET BENİ UYARMIŞTI'
Şüpheli doktorun iddianamede yer alan beyanında müştekinin parasını tam zamanında ödediği, müştekinin ay sonunu beklemeden parayı alıp gittiği, olay günü ise müştekinin para mevzusunu konuşmak için yanına geldiğini söylediği vurgulanırken şüphelinin aynı zamanda şirketin kendisini müştekinin iftira atabileceği yönünde uyardığı, müştekinin kendisine 'hamileyim, beni dövdü derim, iftira atarım' dediği ve kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını aktardığı belirtildi.
İDDİANAMEDE TÜRK TOPLUM YAPISINA DEĞİNİLDİ
Hazırlanan iddianamede olayla ilgili toplanan tüm deliller, kamera kayıtları, müştekinin tüm aşamalardaki istikrarlı beyanları, tanık beyanları ve şüphelinin kısmi ikrarı ve diğer deliller değerlendirildiğinde şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı ve Türk toplum yapısındaki yerleşmiş değerler ele alındığında müştekinin ifadelerinin değerlendirilmesinde kamu yararı olduğu değerlendirildi.
13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli Beker'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil oluştuğu kararlaştırılarak 'Mala zarar verme' ve 'Basit cinsel saldırı' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.