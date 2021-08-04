Temizlikçinin iftirasına uğradığı iddia edilmişti! Cinsel saldırıdan 13 yıla kadar hapsi istendi!

İŞTEN AYRILMAK İSTEMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede müştekinin şüphelinin yanında işe başladığı, kalacak yeri olmadığı için şüpheliyle aynı evde kaldığı, bunun için temizlik şirketinin yetkilisiyle görüştüğü ve 4500 TL para alacağı, şüphelinin ise kendisine parasını ödemediği ve bundan dolayı müştekinin işten ayrılmak istediği aktarıldı.